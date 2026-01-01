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Claude Code hosting

Perform coding tasks with Claude Code VPS hosting

Backups semanais, automáticos e gratuitos
Scanner de malware
Assistente de IA
5,49  € /mês
Garantia de reembolso de 30 dias
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Pick your Claude Code VPS hosting plan

69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio gratuito durante 1 ano
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Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelos meses de duração.

Run private, high-performance AI environments with Claude Code VPS hosting

Claude Code is an AI-powered command-line tool that allows developers to use Claude models to perform coding tasks directly in their terminal. But to harness its full potential, you need a secure, scalable, always-on, and high-performance infrastructure — that’s where our VPS comes in.

With the Claude Code Remote feature, you can securely bridge your persistent VPS environment to the Claude mobile app or web interface. This ensures true 24/7 availability, allowing you to monitor and manage long-running coding tasks from any device.
claude code 2

Scale your AI development securely with Claude Code VPS hosting

Combine Claude Code’s intuitive AI workflow platform with our powerful VPS infrastructure. Deploy models faster, customize your setup, and keep full control over your data.

Secure accessibility via Remote Control

Uuse the Claude Code Remote Control feature to bridge into your dev environment from anywhere.

claude code

Optimized for AI workloads

Our VPS uses AMD EPYC processors and NVMe SSD storage to ensure stable, fast inference and deployment times.

claude code vps

Fully customizable setup

Install dependencies, manage APIs, and configure environments your way — with full root access and snapshots.

claude code 4

Secure accessibility via Remote Control

Uuse the Claude Code Remote Control feature to bridge into your dev environment from anywhere.

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Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Deploy AI workloads anywhere in the world

We have data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Choose the nearest server for faster model deployment, lower latency, and smoother collaboration.

Image

Highly-rated Claude Code VPS hosting provider

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente, mantendo o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, esclarecedora e verdadeiramente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. O meu grande obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são simples. O apoio é bom e de confiança. Sólido como uma rocha!

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Mais uma vez obrigada, Carla!

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca bloqueia.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

VPS made easy with Kodee

Built right into your VPS dashboard, Kodee – your AI-powered VPS agent – helps you manage and optimize your Claude Code environment effortlessly. Powered by the Model Context Protocol (MCP), Kodee can install dependencies, configure your coding setup, troubleshoot errors, and execute development commands directly via chat.

kodee

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para maisinformações, consulte a nossa política de reembolso.

Google
Classificação:
4.8/5
1,237
avaliações
HostAdvice
Classificação:
4.6/5
2,432
avaliações
WpBeginner
Classificação:
4.7
874
avaliações

Claude Code VPS FAQ:

What is Claude Code VPS hosting?

Claude Code VPS hosting provides a private, secure environment to run and develop AI apps using Claude’s open-source framework.

Why should I host Claude Code on a VPS?

Running Claude Code on a VPS ensures better performance, data privacy, and scalability — perfect for teams working on AI projects. By running Claude Code on a VPS, you create a persistent, always-on development environment that operates independently of your local hardware. Using the Claude Code Remote feature, you securely bridge this VPS to your phone or browser, allowing you to trigger massive refactors or complex builds and walk away. Even if your laptop is closed or your phone dies, the VPS keeps 'grinding' through the task, sending you a push notification only when the job is done or your input is needed.

Does Claude Code require technical setup?

It’s simple to set up. You can deploy it with one click and use Kodee, our AI assistant, for quick configuration and troubleshooting.

Can I integrate Claude Code with APIs or external tools?

Yes. You can connect Claude Code to multiple AI APIs and libraries directly from your VPS environment.

Is Claude Code VPS hosting secure?

Absolutely. Our VPS includes DDoS protection, malware scanning, and free weekly backups to keep your AI data safe.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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