Deploy Fregate in één klik installatie.
Open-source netwerkvideorecorder met realtime lokale AI-objectdetectie voor uw IP-camera's.
Kies een VPS-plan voor Frigate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Frigate kunt bouwen
Frigate is een open source netwerkvideorecorder gebouwd rond real-time objectdetectie. Het analyseert continu de streams van je IP-camera's, identificeert ter plekke mensen, auto's, dieren en andere objecten, en neemt alleen op of waarschuwt wanneer er daadwerkelijk iets zinvols gebeurt in plaats van bij elke pixel beweging.
Omdat elk frame op je eigen server wordt verwerkt, verlaat beeldmateriaal nooit de machine die jij beheert, zonder cloudabonnement, geen kosten per camera, en zonder dat een leverancier bepaalt hoe lang je opnames worden bewaard. Frigate werkt met elke camera die een RTSP-stream levert, slaat opnames op een lokale schijf op, en integreert met Home Assistant en MQTT voor automatiseringen.
Belangrijkste kenmerken van Frigate
Lokale AI-detectie
Objecten worden in realtime op uw eigen hardware geïdentificeerd, zodat detectie blijft werken, zelfs wanneer de internetverbinding dat niet doet.
Minder valse waarschuwingen
Opnamen en meldingen worden geactiveerd door echte mensen, auto's of dieren in plaats van door schaduwen, regen of dimlichten.
Continue opname en beoordeling
De klok rond opnames zitten naast een tijdlijn van gedetecteerde gebeurtenissen, zodat u direct naar het moment kunt springen dat ertoe doet.
Werkt met elke camera
Verbind camera's van elk merk via RTSP in plaats van vast te zitten aan één fabrikant of cloudservice.
Home Assistant Integratie
Detecties worden gepubliceerd via MQTT, zodat lichten, sirenes en andere slimme domotica kunnen reageren op het moment dat iets wordt gezien.
Ingebouwde restreaming
De meegeleverde go2rtc restreamer trekt elke camera één keer en deelt deze met elke kijker, waardoor de lading van de camera zelf blijft.
Waarom Frigate op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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