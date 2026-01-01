Frigate is een open source netwerkvideorecorder gebouwd rond real-time objectdetectie. Het analyseert continu de streams van je IP-camera's, identificeert ter plekke mensen, auto's, dieren en andere objecten, en neemt alleen op of waarschuwt wanneer er daadwerkelijk iets zinvols gebeurt in plaats van bij elke pixel beweging.

Omdat elk frame op je eigen server wordt verwerkt, verlaat beeldmateriaal nooit de machine die jij beheert, zonder cloudabonnement, geen kosten per camera, en zonder dat een leverancier bepaalt hoe lang je opnames worden bewaard. Frigate werkt met elke camera die een RTSP-stream levert, slaat opnames op een lokale schijf op, en integreert met Home Assistant en MQTT voor automatiseringen.