Déployez ScyllaDB en un clic.
Base de données NoSQL à haut débit, compatible directement avec Apache Cassandra et Amazon DynamoDB.
Sélectionnez un forfait VPS pour ScyllaDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ScyllaDB
ScyllaDB est une base de données NoSQL open source, distribuée et à colonnes larges, écrite en C++ sur le framework Seastar shard-per-core. Elle prend en charge nativement le langage de requête Cassandra (CQL) et l'API Amazon DynamoDB, ainsi les applications Cassandra et DynamoDB existantes peuvent se connecter sans modification de code tout en fonctionnant sur une fraction du matériel.
L'auto-hébergement de ScyllaDB sur votre propre VPS offre aux applications une latence prévisible de l'ordre de la milliseconde pour les charges de travail de séries chronologiques, d'IoT, de messagerie, de détection de fraude et de profils d'utilisateurs — sans tarification par opération, sans limites de capacité de lecture/écriture et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour un niveau Cassandra ou DynamoDB géré.
Caractéristiques principales de ScyllaDB
Compatible avec Cassandra
Parle CQL nativement et prend en charge chaque pilote Cassandra, de sorte que les applications Cassandra existantes se connectent en changeant uniquement l'adresse de l'hôte.
API DynamoDB
L'interface Alternator intégrée accepte le protocole filaire Amazon DynamoDB, permettant aux clients DynamoDB de fonctionner sans modification sur une infrastructure auto-hébergée.
Moteur à partition par cœur
Le framework Seastar épingle un shard à chaque cœur de CPU pour une exécution sans verrouillage et sans partage qui sature tous les cœurs sous charge.
Métriques Prometheus intégrées
Le point de terminaison /metrics natif expose des centaines d'éléments internes de la base de données pour Prometheus, Grafana et la pile de surveillance ScyllaDB.
Autorisation au niveau des lignes
CassandraAuthorizer applique des permissions par rôle sur les keyspaces, les tables et les lignes afin que chaque application se connecte avec le moins de privilèges requis.
Évolutif Linéairement
Ajoutez des nœuds pour faire évoluer le débit et le stockage horizontalement — les clusters s'étendent couramment sur des dizaines de nœuds, traitant des millions d'opérations par seconde.
Pourquoi exécuter ScyllaDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.