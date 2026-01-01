Déployez Rybbit en un clic.
Plateforme d'analyse web open source moderne qui suit le comportement des visiteurs sans cookies, scripts de suivi ou collecte de données invasive.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rybbit
Rybbit est une plateforme d'analyse web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit des pages vues, des sessions, des taux de rebond, des référents, des données géographiques et des relectures de session sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites — ce qui rend la conformité au RGPD une caractéristique intégrée par défaut, plutôt qu'une réflexion après coup.
Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs sur toutes vos propriétés.
Caractéristiques principales de Rybbit
Suivi sans cookies
Suit les visiteurs sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement tout en restant conforme au RGPD et au CCPA.
Relectures de session
Enregistre et rejoue les sessions utilisateur pour comprendre exactement comment les visiteurs naviguent sur votre site et où ils abandonnent.
Suivi d'événements personnalisés
Capturez toute interaction utilisateur avec des événements personnalisés et des propriétés JSON pour une analyse détaillée de l'entonnoir et l'optimisation des conversions.
Tableau de bord en temps réel
Affichez le nombre de visiteurs en direct, les pages actives et les mises à jour instantanées des métriques afin de pouvoir surveiller les pics de trafic en temps réel.
Support Multi-sites
Gérez l'analytique pour plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique avec des contrôles d'accès au niveau de l'organisation pour les équipes.
Pourquoi exécuter Rybbit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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