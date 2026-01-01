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Plateforme d'analyse web open source moderne qui suit le comportement des visiteurs sans cookies, scripts de suivi ou collecte de données invasive.

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KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Rybbit

Rybbit est une plateforme d'analyse web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit des pages vues, des sessions, des taux de rebond, des référents, des données géographiques et des relectures de session sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites — ce qui rend la conformité au RGPD une caractéristique intégrée par défaut, plutôt qu'une réflexion après coup.

Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs sur toutes vos propriétés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Rybbit

Suivi sans cookies

Suit les visiteurs sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement tout en restant conforme au RGPD et au CCPA.

Relectures de session

Enregistre et rejoue les sessions utilisateur pour comprendre exactement comment les visiteurs naviguent sur votre site et où ils abandonnent.

Suivi d'événements personnalisés

Capturez toute interaction utilisateur avec des événements personnalisés et des propriétés JSON pour une analyse détaillée de l'entonnoir et l'optimisation des conversions.

Tableau de bord en temps réel

Affichez le nombre de visiteurs en direct, les pages actives et les mises à jour instantanées des métriques afin de pouvoir surveiller les pics de trafic en temps réel.

Support Multi-sites

Gérez l'analytique pour plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique avec des contrôles d'accès au niveau de l'organisation pour les équipes.

Pourquoi exécuter Rybbit sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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