Déployez RustDesk en un clic.
Serveur de bureau à distance open-source vous donnant un contrôle total sur l'accès à distance sécurisé sans frais d'abonnement ni routage de données via des tiers.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RustDesk
RustDesk est une plateforme de bureau à distance open-source construite en Rust, offrant une alternative auto-hébergée à TeamViewer et AnyDesk sans limites d'utilisation, restrictions de sièges ou coûts de licence récurrents. Il déploie deux composants serveur — hbbs pour la gestion des connexions et hbbr pour le relais — permettant des connexions directes de pair à pair avec un repli automatique lorsque les pare-feu empêchent le routage direct.
L'auto-hébergement du serveur RustDesk signifie que vos sessions d'accès à distance ne sont jamais acheminées via une infrastructure tierce. Les clés de chiffrement, les journaux de connexion et les politiques d'accès restent sous votre contrôle, le rendant adapté aux équipes informatiques ayant des exigences de conformité strictes.
Caractéristiques principales de RustDesk
Aucuns frais d'abonnement
Élimine les coûts de licence par poste, typiques des solutions de bureau à distance commerciales, ce qui le rend économique pour les équipes en croissance.
Chiffrement de bout en bout
Toutes les sessions à distance sont chiffrées, avec des clés cryptographiques stockées sur votre propre serveur plutôt que chez un fournisseur commercial.
Clients multiplateformes
Les applications clientes sont disponibles pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS, permettant l'accès à distance depuis pratiquement n'importe quel appareil.
P2P avec repli sur relais
Établit des connexions directes de pair à pair pour des performances optimales, en revenant automatiquement au relais lorsque le NAT ou les pare-feu interviennent.
Accès sans surveillance
Prend en charge les sessions à distance sans surveillance pour la gestion de serveurs et la maintenance après les heures de travail, sans nécessiter la présence de quelqu'un sur la machine distante.
Pourquoi exécuter RustDesk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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