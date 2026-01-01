Remmina est un client de bureau à distance complet qui prend en charge les protocoles RDP, VNC, SSH et SPICE au sein d'une seule application, accessible via une interface basée sur un navigateur. En conteneurisant Remmina sur un VPS, vous accédez aux serveurs Windows, aux bureaux Linux et aux machines virtuelles depuis n'importe quel appareil — ordinateurs portables gérés, tablettes ou ordinateurs publics — sans installer de clients natifs ni configurer de logiciels par appareil.

La centralisation de Remmina sur un VPS crée un hôte de rebond sécurisé où les profils de connexion et les identifiants sont stockés sur une infrastructure contrôlée plutôt que dispersés sur les appareils finaux. Les équipes bénéficient d'un accès partagé et configuré de manière cohérente à tous les systèmes distants, et les nouveaux membres peuvent se connecter immédiatement à chaque serveur requis sans configuration individuelle.