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Client de bureau à distance multi-protocoles pour RDP, VNC, SSH et SPICE, accessible depuis n'importe quel navigateur web.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Remmina

Remmina est un client de bureau à distance complet qui prend en charge les protocoles RDP, VNC, SSH et SPICE au sein d'une seule application, accessible via une interface basée sur un navigateur. En conteneurisant Remmina sur un VPS, vous accédez aux serveurs Windows, aux bureaux Linux et aux machines virtuelles depuis n'importe quel appareil — ordinateurs portables gérés, tablettes ou ordinateurs publics — sans installer de clients natifs ni configurer de logiciels par appareil.

La centralisation de Remmina sur un VPS crée un hôte de rebond sécurisé où les profils de connexion et les identifiants sont stockés sur une infrastructure contrôlée plutôt que dispersés sur les appareils finaux. Les équipes bénéficient d'un accès partagé et configuré de manière cohérente à tous les systèmes distants, et les nouveaux membres peuvent se connecter immédiatement à chaque serveur requis sans configuration individuelle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Remmina

Accès multi-protocole

Connectez-vous via RDP, VNC, SSH ou SPICE depuis la même interface, couvrant les serveurs Windows, les postes de travail Linux et les machines virtuelles KVM en un seul endroit.

Interface basée sur navigateur

Accédez aux systèmes distants depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur web — aucune installation de client natif n'est requise sur les ordinateurs portables gérés, les tablettes ou les postes de travail partagés.

Profils de connexion enregistrés

Stockez les détails de connexion et les identifiants pour chaque système distant afin que les équipes puissent se connecter instantanément sans avoir à ressaisir les noms d'hôte et les données d'authentification.

Presse-papiers et Transfert de fichiers

Partagez le contenu du presse-papiers et transférez des fichiers entre votre session locale et les systèmes distants via des protocoles pris en charge pour des flux de travail transparents entre machines.

Stockage centralisé d'identifiants

Conservez les mots de passe d'accès à distance sur une infrastructure VPS sécurisée plutôt que sur des appareils terminaux qui pourraient être perdus, volés ou compromis.

Pourquoi exécuter Remmina sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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