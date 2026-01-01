Déployez Redis Commander en un clic.
Interface utilisateur de gestion Redis basée sur le Web pour parcourir les clés, modifier les valeurs et surveiller une base de données Redis depuis n'importe quel navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Redis Commander
Redis Commander est une interface web légère et open source pour la gestion des bases de données Redis. Elle offre un navigateur arborescent pour la navigation dans les espaces de clés, des éditeurs intégrés pour les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles et les ensembles triés, ainsi qu'une console de commandes intégrée pour exécuter des commandes Redis arbitraires. Les statistiques du serveur — utilisation de la mémoire, clients connectés, taux de succès — sont visibles en un coup d'œil sur le tableau de bord.
Ce déploiement regroupe Redis Commander avec une instance Redis 7, vous obtenez ainsi un magasin clé-valeur entièrement fonctionnel et son interface utilisateur de gestion dans une seule pile. L'authentification de base HTTP protège l'interface web contre les accès non autorisés, et l'instance Redis est sécurisée par un mot de passe généré afin qu'elle ne soit pas exposée sans identifiants.
Caractéristiques principales de Redis Commander
Clé Navigateur
Parcourez l'intégralité de votre espace de clés Redis dans une vue arborescente, recherchez par motif, et inspectez ou modifiez n'importe quelle valeur directement dans le navigateur sans écrire de commandes Redis.
Tous les types de données
Afficher et modifier les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles, les ensembles triés et les flux avec des éditeurs sensibles au type qui affichent les données dans un format structuré et lisible.
Console de commande
Exécutez des commandes Redis arbitraires depuis la console intégrée et voyez la réponse immédiatement — utile pour le débogage, l'administration et les opérations de données ponctuelles.
Statistiques du serveur
Le tableau de bord affiche en temps réel les métriques du serveur Redis, notamment la consommation de mémoire, les taux de succès/échec du keyspace, les clients connectés et le temps de fonctionnement, en un coup d'œil.
Authentification de base HTTP
L'interface web est protégée par une authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, empêchant l'accès non autorisé à vos données Redis via l'interface utilisateur du navigateur.
Pourquoi exécuter Redis Commander sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
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