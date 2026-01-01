Readyset est un cache SQL de streaming à état partiel qui se situe entre votre application et une base de données Postgres ou MySQL existante. Il utilise le protocole filaire natif, permettant aux applications de se connecter avec leur pilote et leur chaîne de connexion actuels — sans modifications de code, sans réécritures d'ORM, sans logique de validation de cache séparée à maintenir.

En coulisses, Readyset utilise la maintenance incrémentielle des vues pour maintenir les résultats des requêtes mises en cache à jour à mesure que les tables sous-jacentes changent, éliminant ainsi les problèmes d'obsolescence et de « cache-stampede » des caches clé-valeur traditionnels comme Redis ou Memcached. L'auto-hébergement sur un VPS maintient le trafic des requêtes et les données sur une infrastructure que vous contrôlez tout en supprimant les frais par requête des services de mise en cache gérés.