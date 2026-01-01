Déployez Readyset en un clic.
Couche de mise en cache compatible filaire qui se place devant Postgres et MySQL pour accélérer les requêtes et mettre à l'échelle le trafic de lecture.
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Ce que vous pouvez construire avec Readyset
Readyset est un cache SQL de streaming à état partiel qui se situe entre votre application et une base de données Postgres ou MySQL existante. Il utilise le protocole filaire natif, permettant aux applications de se connecter avec leur pilote et leur chaîne de connexion actuels — sans modifications de code, sans réécritures d'ORM, sans logique de validation de cache séparée à maintenir.
En coulisses, Readyset utilise la maintenance incrémentielle des vues pour maintenir les résultats des requêtes mises en cache à jour à mesure que les tables sous-jacentes changent, éliminant ainsi les problèmes d'obsolescence et de « cache-stampede » des caches clé-valeur traditionnels comme Redis ou Memcached. L'auto-hébergement sur un VPS maintient le trafic des requêtes et les données sur une infrastructure que vous contrôlez tout en supprimant les frais par requête des services de mise en cache gérés.
Caractéristiques principales de Readyset
Proxy compatible filaire
S'intercale entre les applications et Postgres ou MySQL, sans nécessiter de modifications des pilotes, de réécritures d'ORM, ni l'apprentissage de nouvelles bibliothèques clientes.
Maintenance incrémentielle des vues
Les résultats de requête mis en cache sont mis à jour sur place à mesure que les tables en amont changent, de sorte que les lectures restent à jour sans invalidation manuelle du cache ni estimation du TTL.
Mise en cache explicite des requêtes
Vous choisissez quelles instructions SELECT mettre en cache avec une instruction CREATE CACHE, offrant un contrôle précis sur l'utilisation de la mémoire et sur ce qui est accéléré.
Tableau de bord Grafana intégré
L'instance Grafana intégrée et l'exportateur Prometheus exposent les nombres de requêtes mises en cache, les taux de réussite et le décalage de réplication dès le démarrage de la pile.
Mise à l'échelle horizontale du débit de lecture
Les charges de travail de lecture importantes atteignent la mémoire de Readyset au lieu de surcharger la base de données principale, libérant ainsi le système en amont pour gérer les écritures et les analyses.
Parité entre Postgres et MySQL
Un seul binaire prend en charge les deux moteurs, de sorte que le même flux de travail de mise en cache s'applique que votre application communique avec PostgreSQL ou MySQL sur le réseau.
Pourquoi exécuter Readyset sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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