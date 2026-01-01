Déployez Ralph en un clic.
Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et d'infrastructure de centre de données avec une API REST complète.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ralph
Ralph est un système open source de gestion d'actifs et de CMDB (base de données de gestion de configuration) conçu par Allegro pour gérer l'infrastructure informatique à grande échelle. Il couvre l'intégralité du cycle de vie des actifs — de l'achat et de l'affectation jusqu'à la mise hors service — à travers les racks de centres de données et les environnements de back-office, avec une visualisation intégrée des centres de données pour les agencements de racks et la planification de la capacité d'alimentation.
L'auto-hébergement de Ralph sur votre VPS offre à votre équipe informatique une source unique de vérité pour l'inventaire matériel, les licences logicielles, les contrats et les accords de support, sans frais d'abonnement par actif. Une API REST complète rend Ralph facile à intégrer aux systèmes de billetterie, de surveillance et d'approvisionnement existants.
Caractéristiques principales de Ralph
Suivi du cycle de vie des actifs
Suivez chaque actif, du bon de commande à l'affectation, la maintenance et la mise hors service, avec un historique complet et une piste d'audit pour la conformité et le rapport des coûts.
Visualisation des data centers
Cartographiez les agencements physiques des racks avec un placement par glisser-déposer, surveillez la consommation électrique par rack et planifiez les extensions de capacité avant l'arrivée du matériel.
API REST
Une API REST complète vous permet d'intégrer Ralph avec des systèmes de billetterie, des plateformes de surveillance et des outils d'approvisionnement pour automatiser les mises à jour d'inventaire et éliminer la saisie de données en double.
Gestion des licences logicielles
Suivez les licences logicielles, les contrats et les accords de support parallèlement aux actifs matériels afin que vous sachiez toujours ce qui est sous licence, où il est déployé et quand les renouvellements sont dus.
Flux de travail personnalisés
Définissez des états de flux de travail flexibles pour les étapes du cycle de vie des actifs afin que vos processus d'approvisionnement, d'exploitation et de mise hors service soient appliqués de manière cohérente au sein de l'équipe.
Pourquoi exécuter Ralph sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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