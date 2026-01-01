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Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et d'infrastructure de centre de données avec une API REST complète.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Ralph

Ralph est un système open source de gestion d'actifs et de CMDB (base de données de gestion de configuration) conçu par Allegro pour gérer l'infrastructure informatique à grande échelle. Il couvre l'intégralité du cycle de vie des actifs — de l'achat et de l'affectation jusqu'à la mise hors service — à travers les racks de centres de données et les environnements de back-office, avec une visualisation intégrée des centres de données pour les agencements de racks et la planification de la capacité d'alimentation.

L'auto-hébergement de Ralph sur votre VPS offre à votre équipe informatique une source unique de vérité pour l'inventaire matériel, les licences logicielles, les contrats et les accords de support, sans frais d'abonnement par actif. Une API REST complète rend Ralph facile à intégrer aux systèmes de billetterie, de surveillance et d'approvisionnement existants.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ralph

Suivi du cycle de vie des actifs

Suivez chaque actif, du bon de commande à l'affectation, la maintenance et la mise hors service, avec un historique complet et une piste d'audit pour la conformité et le rapport des coûts.

Visualisation des data centers

Cartographiez les agencements physiques des racks avec un placement par glisser-déposer, surveillez la consommation électrique par rack et planifiez les extensions de capacité avant l'arrivée du matériel.

API REST

Une API REST complète vous permet d'intégrer Ralph avec des systèmes de billetterie, des plateformes de surveillance et des outils d'approvisionnement pour automatiser les mises à jour d'inventaire et éliminer la saisie de données en double.

Gestion des licences logicielles

Suivez les licences logicielles, les contrats et les accords de support parallèlement aux actifs matériels afin que vous sachiez toujours ce qui est sous licence, où il est déployé et quand les renouvellements sont dus.

Flux de travail personnalisés

Définissez des états de flux de travail flexibles pour les étapes du cycle de vie des actifs afin que vos processus d'approvisionnement, d'exploitation et de mise hors service soient appliqués de manière cohérente au sein de l'équipe.

Pourquoi exécuter Ralph sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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