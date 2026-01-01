Déployez Qdrant en un clic.
Base de données vectorielle open source performante pour la recherche sémantique, les recommandations et les applications basées sur l'IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Qdrant
Qdrant est un moteur de recherche de similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels avec des métadonnées de charge utile enrichies et exécute des requêtes de plus proche voisin en moins d'une milliseconde en utilisant l'indexation HNSW, plusieurs métriques de distance et un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.
L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS vous offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ni les limites de connexion des services de bases de données vectorielles gérés. Cela le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.
Caractéristiques principales de Qdrant
Recherche en moins d'une milliseconde
L'indexation HNSW offre des requêtes de plus proches voisins quasi instantanées sur des millions de vecteurs, ce qui permet aux applications d'IA de rester réactives à n'importe quelle échelle.
Filtrage de la charge utile
Filtrer les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées en une seule requête.
Multiples Métriques de Distance
Choisissez la distance Cosinus, Euclidienne ou du produit scalaire pour correspondre au modèle d'intégration utilisé par votre application sans réindexer les données.
APIs REST et gRPC
Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.
Prise en charge de la quantification
La quantification scalaire et la quantification de produit réduisent considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.
Pourquoi exécuter Qdrant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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