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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Qdrant

Qdrant est un moteur de recherche de similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels avec des métadonnées de charge utile enrichies et exécute des requêtes de plus proche voisin en moins d'une milliseconde en utilisant l'indexation HNSW, plusieurs métriques de distance et un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.

L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS vous offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ni les limites de connexion des services de bases de données vectorielles gérés. Cela le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Qdrant

Recherche en moins d'une milliseconde

L'indexation HNSW offre des requêtes de plus proches voisins quasi instantanées sur des millions de vecteurs, ce qui permet aux applications d'IA de rester réactives à n'importe quelle échelle.

Filtrage de la charge utile

Filtrer les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées en une seule requête.

Multiples Métriques de Distance

Choisissez la distance Cosinus, Euclidienne ou du produit scalaire pour correspondre au modèle d'intégration utilisé par votre application sans réindexer les données.

APIs REST et gRPC

Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.

Prise en charge de la quantification

La quantification scalaire et la quantification de produit réduisent considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.

Pourquoi exécuter Qdrant sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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