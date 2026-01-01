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Interface web moderne pour la gestion des zones PowerDNS, des enregistrements, des utilisateurs et du contrôle d'accès depuis un tableau de bord unique.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin est une interface web open-source pour le serveur DNS autoritaire PowerDNS, vous offrant une interface utilisateur conviviale pour gérer les zones DNS directes et inverses, les enregistrements, les modèles et les clés DNSSEC sans modifier les fichiers de configuration ni créer manuellement des appels API. Il prend en charge le contrôle d'accès basé sur les rôles, les permissions par zone, la journalisation des activités et l'authentification via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) et les comptes locaux intégrés avec authentification à deux facteurs facultative.

Ce modèle regroupe PowerDNS-Admin avec un serveur autoritaire PowerDNS et un backend MariaDB, vous offrant ainsi une pile d'hébergement DNS entièrement intégrée sur votre propre VPS. L'auto-hébergement place vos serveurs de noms, vos données de zone et votre API DNS entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par zone et sans fournisseur DNS tiers impliqué.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de PowerDNS-Admin

Gestion de zone UI

Créer, modifier et supprimer des zones et enregistrements DNS directs et inverses via un tableau de bord web épuré, au lieu de modifier des fichiers de zone ou d'appeler des API brutes.

Serveur PowerDNS intégré

Comprend un serveur autoritaire PowerDNS prêt à l'emploi avec l'API HTTP activée et pré-câblé à l'interface d'administration, de sorte que la pile est immédiatement opérationnelle.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Attribuez aux administrateurs, opérateurs et utilisateurs au niveau de la zone des autorisations granulaires par zone afin que les équipes puissent gérer le DNS sans partager un seul compte super-administrateur.

Authentification d'entreprise

Connectez-vous aux systèmes d'identité existants avec LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), et l'authentification à deux facteurs TOTP facultative pour les comptes locaux.

Journalisation des activités et audit

Chaque modification de zone et d'enregistrement est journalisée avec l'utilisateur responsable, vous offrant une piste d'audit complète pour la conformité et la résolution des incidents.

Modèles de zone et IDN

Les modèles de zone réutilisables accélèrent l'intégration de nouveaux domaines, tandis que la prise en charge complète des IDN et du Punycode couvre les noms de domaine internationalisés sans conversion manuelle.

Pourquoi exécuter PowerDNS-Admin sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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