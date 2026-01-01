PgHero est un tableau de bord de performance open-source conçu spécifiquement pour PostgreSQL. Il met en évidence les requêtes lentes, les index inutilisés, les tables volumineuses, les index dupliqués, les contraintes invalides et le nombre de connexions dans une interface web épurée — aucune expertise en base de données n'est requise pour comprendre ce qu'il affiche. Chaque métrique est spécifique à PostgreSQL, de sorte que le tableau de bord va droit à l'information essentielle pour l'optimisation et le dépannage.

L'auto-hébergement de PgHero signifie que vos identifiants de base de données et vos modèles de requêtes ne quittent jamais votre infrastructure. Connectez-le à n'importe quelle instance PostgreSQL — un conteneur sur le même VPS, une base de données gérée à distance, ou plusieurs bases de données à la fois — et obtenez un tableau de bord de surveillance persistant accessible via votre navigateur.