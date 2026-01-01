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Plateforme d'administration et de développement open source pour PostgreSQL — l'outil de gestion graphique le plus populaire pour les bases de données Postgres.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec pgAdmin

pgAdmin est la plateforme d'administration et de développement open source la plus populaire et la plus riche en fonctionnalités pour PostgreSQL, maintenue par la communauté PostgreSQL. L'édition web (pgAdmin 4) offre une interface soignée basée sur un navigateur pour gérer un ou plusieurs serveurs Postgres — conception de schémas, développement de requêtes avec auto-complétion et plans d'exécution, sauvegarde et restauration, gestion des rôles et des autorisations, surveillance de la réplication et recherche en texte intégral sur les objets de la base de données.

L'auto-hébergement de pgAdmin sur votre VPS offre aux administrateurs de bases de données (DBA) et aux développeurs une console de gestion Postgres centralisée, accessible de n'importe où avec un navigateur, sans avoir à installer d'application de bureau. Connectez pgAdmin à n'importe quelle instance Postgres accessible — conteneurs locaux, RDS ou Cloud SQL hébergés dans le cloud, ou serveurs Postgres distants — et gérez-les tous depuis une seule interface utilisateur web.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de pgAdmin

Gestion multi-serveurs

Connectez-vous et gérez un nombre quelconque de serveurs PostgreSQL depuis une interface web unique, organisés en groupes de serveurs avec des métadonnées balisées.

Outil de requête avec auto-complétion

Éditeur SQL complet avec coloration syntaxique, autocomplétion des noms de tables et de colonnes, historique des requêtes et visualisation graphique du plan EXPLAIN.

Concepteur de schémas

Parcourir et modifier les bases de données, les schémas, les tables, les vues, les fonctions, les séquences et les index via un navigateur arborescent avec des boîtes de dialogue de modification par clic.

Diagrammes ERD

Générez des diagrammes entité-relation interactifs à partir de schémas existants, ou concevez de nouveaux schémas visuellement avant d'appliquer les modifications à la base de données.

Sauvegarde et restauration

Exécutez des opérations pg_dump et pg_restore directement depuis l'interface utilisateur avec des options de format, des niveaux de compression et une sélection par table.

Gestion des rôles et des autorisations

Créez visuellement des rôles, gérez les appartenances aux groupes, et accordez ou révoquez des autorisations au niveau des objets sur les bases de données et les schémas.

Pourquoi exécuter pgAdmin sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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