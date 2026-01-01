Déployez pgAdmin en un clic.
Plateforme d'administration et de développement open source pour PostgreSQL — l'outil de gestion graphique le plus populaire pour les bases de données Postgres.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec pgAdmin
pgAdmin est la plateforme d'administration et de développement open source la plus populaire et la plus riche en fonctionnalités pour PostgreSQL, maintenue par la communauté PostgreSQL. L'édition web (pgAdmin 4) offre une interface soignée basée sur un navigateur pour gérer un ou plusieurs serveurs Postgres — conception de schémas, développement de requêtes avec auto-complétion et plans d'exécution, sauvegarde et restauration, gestion des rôles et des autorisations, surveillance de la réplication et recherche en texte intégral sur les objets de la base de données.
L'auto-hébergement de pgAdmin sur votre VPS offre aux administrateurs de bases de données (DBA) et aux développeurs une console de gestion Postgres centralisée, accessible de n'importe où avec un navigateur, sans avoir à installer d'application de bureau. Connectez pgAdmin à n'importe quelle instance Postgres accessible — conteneurs locaux, RDS ou Cloud SQL hébergés dans le cloud, ou serveurs Postgres distants — et gérez-les tous depuis une seule interface utilisateur web.
Caractéristiques principales de pgAdmin
Gestion multi-serveurs
Connectez-vous et gérez un nombre quelconque de serveurs PostgreSQL depuis une interface web unique, organisés en groupes de serveurs avec des métadonnées balisées.
Outil de requête avec auto-complétion
Éditeur SQL complet avec coloration syntaxique, autocomplétion des noms de tables et de colonnes, historique des requêtes et visualisation graphique du plan EXPLAIN.
Concepteur de schémas
Parcourir et modifier les bases de données, les schémas, les tables, les vues, les fonctions, les séquences et les index via un navigateur arborescent avec des boîtes de dialogue de modification par clic.
Diagrammes ERD
Générez des diagrammes entité-relation interactifs à partir de schémas existants, ou concevez de nouveaux schémas visuellement avant d'appliquer les modifications à la base de données.
Sauvegarde et restauration
Exécutez des opérations pg_dump et pg_restore directement depuis l'interface utilisateur avec des options de format, des niveaux de compression et une sélection par table.
Gestion des rôles et des autorisations
Créez visuellement des rôles, gérez les appartenances aux groupes, et accordez ou révoquez des autorisations au niveau des objets sur les bases de données et les schémas.
Pourquoi exécuter pgAdmin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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