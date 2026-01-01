Déployez PatchMon en un clic.
Plateforme auto-hébergée de gestion des correctifs Linux et de surveillance de parc, avec un terminal SSH intégré au navigateur et une analyse de conformité.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PatchMon
PatchMon est une plateforme open-source de gestion de correctifs Linux et de surveillance de parc qui offre aux administrateurs système un tableau de bord unique pour suivre, approuver et déployer des correctifs sur tous les hôtes Linux gérés. Elle offre une visibilité en temps réel sur l'état des paquets, un déploiement orchestré des correctifs avec des flux de travail d'approbation, une analyse de conformité OpenSCAP et CIS, un audit de sécurité Docker Bench, et un terminal SSH intégré au navigateur alimenté par Apache Guacamole — le tout sans nécessiter de client SSH sur la machine de gestion.
Contrairement aux solutions commerciales de gestion de correctifs qui facturent des frais par nœud, PatchMon est gratuit à auto-héberger et se connecte aux hôtes gérés via un agent léger. Tout l'historique des correctifs, les rapports de conformité et l'inventaire des hôtes restent sur votre propre infrastructure, sans aucune donnée envoyée à des services externes.
Caractéristiques principales de PatchMon
Orchestration des correctifs à l'échelle de la flotte
Passez en revue les mises à jour en attente sur l'ensemble de votre parc Linux, approuvez les lots de correctifs et déployez-les avec des contrôles de planification et de restauration à partir d'un tableau de bord unique.
Terminal SSH dans le navigateur
Accédez à n'importe quel hôte géré directement depuis le navigateur via un terminal alimenté par Apache Guacamole — aucune installation de client SSH ou redirection de port n'est requise.
Analyse de conformité
Exécutez des analyses de sécurité OpenSCAP, CIS benchmark et Docker Bench sur les hôtes gérés et suivez la posture de conformité au fil du temps sans outils distincts.
Santé du paquet en temps réel
Visualisez en temps réel les paquets obsolètes, vulnérables ou manquants sur chaque hôte géré, avec des indicateurs de gravité et des liens CVE.
Flux de travail d'approbation des correctifs
Exiger une approbation explicite avant le déploiement des correctifs sur les hôtes de production, avec des pistes d'audit qui enregistrent qui a approuvé quoi et quand.
Pourquoi exécuter PatchMon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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