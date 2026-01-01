Déployez Pangolin Newt en un clic.
Client de tunnel WireGuard en espace utilisateur qui expose de manière sécurisée des services privés via la plateforme d'accès à distance Pangolin.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pangolin Newt
Pangolin Newt est un client de tunnel WireGuard entièrement en espace utilisateur et un proxy TCP/UDP conçu pour s'intégrer à la plateforme d'accès sensible à l'identité de Pangolin. Fonctionnant sans modules de noyau ni privilèges élevés, Newt établit des tunnels chiffrés vers les nœuds de sortie de Pangolin et fournit des proxys locaux pour acheminer le trafic applicatif en toute sécurité.
Le déploiement de Newt sur votre VPS parallèlement à vos services vous offre un accès à distance de confiance zéro aux ressources privées depuis n'importe où, avec un accès régi par les politiques basées sur l'identité de Pangolin — aucune exposition d'IP publique ni surcharge VPN traditionnelle n'est requise.
Caractéristiques principales de Pangolin Newt
WireGuard en espace utilisateur
S'exécute entièrement dans l'espace utilisateur, sans modules de noyau ni privilèges élevés, ce qui le rend sûr et simple à déployer dans des environnements conteneurisés.
Accès Confiance Zéro
L'accès à chaque ressource est contrôlé par les politiques d'identité de Pangolin, garantissant que seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés peuvent accéder aux services privés.
Proxy TCP/UDP intégré
Agit à la fois comme gestionnaire de tunnel et proxy d'application, acheminant le trafic pour plusieurs services via une seule connexion WireGuard chiffrée.
Gestion automatique des tunnels
Maintient une connexion WebSocket persistante au plan de contrôle Pangolin afin que les tunnels soient automatiquement rétablis après des interruptions réseau.
Prise en charge de la traversée NAT
Se connecte de manière fiable depuis l'arrière des pare-feu et des réseaux restrictifs sans redirection de port manuelle ni modifications de votre configuration réseau.
Pourquoi exécuter Pangolin Newt sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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