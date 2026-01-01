Déployez OpenSearch en un clic.
Moteur de recherche et d'analyse sous licence Apache 2.0 avec OpenSearch Dashboards pour la visualisation des données et l'analyse des journaux.
Sélectionnez un forfait VPS pour OpenSearch
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenSearch
OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, animée par la communauté, dérivée d'Elasticsearch 7.10.2 afin de maintenir une alternative véritablement ouverte sous la licence Apache 2.0. Il offre la recherche en texte intégral, l'analyse des données de journaux et d'événements, la surveillance des performances des applications et l'analyse de sécurité via une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaires.
Ce modèle déploie OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.
Caractéristiques principales de OpenSearch
Recherche plein texte
DSL de requête avancé avec un score de pertinence, une navigation à facettes et une indexation en temps réel pour des résultats de recherche rapides et précis.
OpenSearch Dashboards
La couche de visualisation incluse vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, d'exécuter des requêtes et d'explorer des données sans outils supplémentaires.
Analyses de journaux
Ingérer et analyser les journaux d'application et d'infrastructure en temps réel pour détecter les anomalies et résoudre les incidents plus rapidement.
Licence Apache 2.0
Aucune restriction commerciale ni changement de licence inattendu — utilisez, modifiez et distribuez OpenSearch librement.
Détection d'anomalies
La détection d'anomalies intégrée basée sur le ML et les alertes configurables aident à détecter les problèmes avant que les utilisateurs ne les signalent.
Pourquoi exécuter OpenSearch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.