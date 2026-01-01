Déployez OpenPanel avec une installation en un clic.
Analyse de produits open source axée sur la confidentialité avec suivi des événements, entonnoirs d'utilisateurs, relecture de sessions et tableaux de bord en temps réel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenPanel
OpenPanel est une plateforme d'analyse auto-hébergée conçue pour les équipes produit qui souhaitent des informations aussi approfondies que Mixpanel, sans les tarifs SaaS ni l'exposition des données à des tiers. Elle suit les événements personnalisés, crée des profils d'utilisateurs et fournit des tableaux de bord en temps réel couvrant les entonnoirs, les cohortes, les résultats de tests A/B et les relectures de sessions — le tout à partir d'une seule interface.
Le déploiement sur votre propre VPS place les données d'événements brutes entièrement sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais par événement, pas de limites d'échantillonnage et pas besoin de router les données utilisateur via des services externes. ClickHouse alimente le backend d'analyse, de sorte que les tableaux de bord restent réactifs à mesure que votre volume d'événements augmente.
Caractéristiques principales de OpenPanel
Tableaux de bord en temps réel
Visualisez les flux d'événements en direct et les métriques clés des produits instantanément, sans décalage entre les actions des utilisateurs et les mises à jour du tableau de bord.
Analyse d'entonnoir
Définissez des entonnoirs de conversion multi-étapes pour identifier précisément où les utilisateurs abandonnent vos parcours produits.
Relecture de session
Enregistrez et rejouez les sessions utilisateur individuelles avec des contrôles de confidentialité intégrés pour masquer les champs de saisie sensibles.
Cohorte et rétention
Regroupez les utilisateurs par comportements ou attributs partagés et mesurez l'évolution de l'engagement au fil du temps.
Test A/B
Suivez les variantes d'expériences directement dans OpenPanel pour mesurer l'impact sur la conversion sans outils d'expérimentation externes.
Suivi sans cookies
Le suivi d'événements sans empreinte digitale et sans cookies maintient vos analyses conformes au RGPD, sans nécessiter de bannières de consentement aux cookies.
Pourquoi exécuter OpenPanel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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