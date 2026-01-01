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Analyse de produits open source axée sur la confidentialité avec suivi des événements, entonnoirs d'utilisateurs, relecture de sessions et tableaux de bord en temps réel.

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KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenPanel

OpenPanel est une plateforme d'analyse auto-hébergée conçue pour les équipes produit qui souhaitent des informations aussi approfondies que Mixpanel, sans les tarifs SaaS ni l'exposition des données à des tiers. Elle suit les événements personnalisés, crée des profils d'utilisateurs et fournit des tableaux de bord en temps réel couvrant les entonnoirs, les cohortes, les résultats de tests A/B et les relectures de sessions — le tout à partir d'une seule interface.

Le déploiement sur votre propre VPS place les données d'événements brutes entièrement sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais par événement, pas de limites d'échantillonnage et pas besoin de router les données utilisateur via des services externes. ClickHouse alimente le backend d'analyse, de sorte que les tableaux de bord restent réactifs à mesure que votre volume d'événements augmente.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenPanel

Tableaux de bord en temps réel

Visualisez les flux d'événements en direct et les métriques clés des produits instantanément, sans décalage entre les actions des utilisateurs et les mises à jour du tableau de bord.

Analyse d'entonnoir

Définissez des entonnoirs de conversion multi-étapes pour identifier précisément où les utilisateurs abandonnent vos parcours produits.

Relecture de session

Enregistrez et rejouez les sessions utilisateur individuelles avec des contrôles de confidentialité intégrés pour masquer les champs de saisie sensibles.

Cohorte et rétention

Regroupez les utilisateurs par comportements ou attributs partagés et mesurez l'évolution de l'engagement au fil du temps.

Test A/B

Suivez les variantes d'expériences directement dans OpenPanel pour mesurer l'impact sur la conversion sans outils d'expérimentation externes.

Suivi sans cookies

Le suivi d'événements sans empreinte digitale et sans cookies maintient vos analyses conformes au RGPD, sans nécessiter de bannières de consentement aux cookies.

Pourquoi exécuter OpenPanel sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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