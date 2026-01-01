OpenPanel est une plateforme d'analyse auto-hébergée conçue pour les équipes produit qui souhaitent des informations aussi approfondies que Mixpanel, sans les tarifs SaaS ni l'exposition des données à des tiers. Elle suit les événements personnalisés, crée des profils d'utilisateurs et fournit des tableaux de bord en temps réel couvrant les entonnoirs, les cohortes, les résultats de tests A/B et les relectures de sessions — le tout à partir d'une seule interface.

Le déploiement sur votre propre VPS place les données d'événements brutes entièrement sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais par événement, pas de limites d'échantillonnage et pas besoin de router les données utilisateur via des services externes. ClickHouse alimente le backend d'analyse, de sorte que les tableaux de bord restent réactifs à mesure que votre volume d'événements augmente.