Déployez Notifiarr en un clic.
Client unifié pour Notifiarr.com qui relie votre pile multimédia avec de puissants flux de travail de notification et d'automatisation.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Notifiarr
Notifiarr est un client auto-hébergé pour le service Notifiarr.com, permettant une intégration poussée entre votre pile d'automatisation des médias — incluant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Plex — et un système de notification centralisé. Il agit comme un pont entre vos services locaux et Notifiarr.com, transmettant les événements, déclenchant des flux de travail personnalisés et délivrant des alertes en temps réel à Discord, Slack et d'autres plateformes.
En exécutant le client Notifiarr sur votre propre VPS, vous gardez un contrôle total sur vos intégrations de pile multimédia sans exposer les services individuels à Internet. Configurez tout via une interface web épurée, surveillez la santé du système et acheminez les notifications exactement là où vous en avez besoin.
Caractéristiques principales de Notifiarr
Intégration de l'application Starr
Connectez Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, et plus encore pour relayer les événements multimédias et déclencher automatiquement des notifications personnalisées.
Discord Notifications
Envoyez des notifications riches et personnalisables aux canaux Discord avec des illustrations multimédias, des métadonnées et des boutons d'action.
Surveillance de la santé du système
Surveillez l'espace disque, le CPU, la mémoire et la santé des disques à partir d'un tableau de bord unique avec des alertes automatisées.
Support Plex et Tautulli
Recevez les mises à jour de lecture en cours, les événements de lecture et les notifications d'activité utilisateur directement depuis votre serveur Plex Media.
Alertes multiplateformes
Acheminez les notifications vers Slack, Telegram, les e-mails et d'autres plateformes en plus de Discord pour une livraison flexible.
Pourquoi exécuter Notifiarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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