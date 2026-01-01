Jusqu'à 69% de réduction sur NocoDB

Déployez NocoDB en un clic.

Alternative open-source à Airtable qui transforme n'importe quelle base de données SQL en une feuille de calcul collaborative avec des API auto-générées.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99MAD/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez NocoDB en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour NocoDB

63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NocoDB

NocoDB est l'alternative open-source leader à Airtable, transformant PostgreSQL, MySQL et d'autres bases de données SQL en interfaces de feuille de calcul intuitives que les utilisateurs non techniques peuvent gérer en toute confiance. Il offre des vues en grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire, ainsi que des API REST et GraphQL auto-générées, des types de champs riches et une collaboration en temps réel — le tout sans tarification par siège.

L'auto-hébergement de NocoDB sur votre VPS garantit que les données commerciales sensibles ne quittent jamais votre infrastructure, élimine les contraintes de tarification basées sur le nombre d'utilisateurs et donne à votre équipe toute la puissance d'une base de données relationnelle derrière une interface front-end sans code que tout le monde peut utiliser.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NocoDB

Multiples types de vue

Basculez entre les vues grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire pour les mêmes données, permettant à chaque membre de l'équipe de travailler dans le format qui convient à son flux de travail.

APIs générées automatiquement

Chaque table expose automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL, permettant aux développeurs de créer des intégrations personnalisées et des interfaces utilisateur sans écrire de code backend.

Types de champs enrichis

Les pièces jointes, les formules, les recherches, les agrégations et les enregistrements liés apportent la puissance d'une feuille de calcul à vos données relationnelles sans requêtes SQL complexes.

Contrôle d'accès granulaire

Définissez les autorisations au niveau de l'espace de travail, de la base et de la table avec la gestion des rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.

Automatisation des webhooks

Déclenchez automatiquement des flux de travail et des intégrations externes lorsque les données changent, en connectant NocoDB à vos outils existants sans code personnalisé.

Importation Airtable

Migrez vos bases Airtable existantes, vos fichiers CSV ou vos feuilles Excel avec détection de schéma, facilitant la transition sans avoir à reconstruire vos données à partir de zéro.

Pourquoi exécuter NocoDB sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Déployer
Apache Amoro

Apache Amoro

Gestion de Lakehouse pour Iceberg et Paimon avec tableau de bord auto-optimisant

Déployer
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Base de données de documents NoSQL multi-maître avec une API HTTP/JSON et une synchronisation hors ligne

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.