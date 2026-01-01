Plateforme open source de modélisation et de documentation d'infrastructure réseau pour les adresses IP, les baies et les circuits.
Sélectionnez un forfait VPS pour NetBox
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NetBox
NetBox est la principale plateforme open source pour la modélisation et la documentation de l'infrastructure réseau. Développée à l'origine par DigitalOcean, elle constitue une source de vérité complète pour la gestion des adresses IP (IPAM), la gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM), les circuits, les connexions et les ressources de virtualisation. Les ingénieurs réseau utilisent NetBox pour suivre chaque appareil, câble, adresse IP et VLAN de leur infrastructure.
L'auto-hébergement de NetBox sur votre VPS permet de conserver toute la documentation réseau privée et accessible à votre équipe d'exploitation. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage des données, Redis pour la mise en cache et les tâches d'arrière-plan, ainsi qu'un processus de travail dédié pour une exécution fiable des tâches. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants configurés pendant le déploiement.
Caractéristiques principales de NetBox
Gestion des adresses IP
Gérez les préfixes IP, les adresses, les plages et les VLANs avec une organisation hiérarchique et un suivi de l'utilisation.
Inventaire des appareils
Modélisez les périphériques réseau, les types de périphériques, les fabricants et les plateformes avec des diagrammes d'élévation de rack et des tracés de câbles.
Suivi de circuit
Documentez les circuits WAN, les fournisseurs et les connexions avec la cartographie des terminaisons A/Z et les détails du contrat.
interfaces de programmation d'applications REST et GraphQL
Des API REST et GraphQL complètes permettent l'automatisation, l'intégration avec des outils de surveillance et la gestion programmatique de l'infrastructure.
Champs personnalisés
Étendez tout type d'objet avec des champs personnalisés, des balises et des règles de validation afin de répondre aux besoins de documentation spécifiques de votre organisation.
Journalisation des modifications
Piste d'audit complète de chaque modification apportée aux enregistrements d'infrastructure avec attribution à l'utilisateur et horodatages.
Pourquoi exécuter NetBox sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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