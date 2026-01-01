Déployez Neo4j avec une installation en un clic.
La base de données graphique open source leader mondiale, conçue pour stocker et interroger des données profondément connectées à grande échelle.
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Ce que vous pouvez construire avec Neo4j
Neo4j est la base de données de graphes la plus largement déployée au monde, stockant les données sous forme de nœuds et de relations plutôt que de lignes et de tables. Ce modèle de graphe natif le rend exceptionnellement rapide pour parcourir les connexions — que vous cherchiez le chemin le plus court entre deux personnes, détectiez des réseaux de fraude ou génériez des recommandations de produits — sans les jointures coûteuses qui ralentissent les bases de données relationnelles sur les problèmes de données connectées.
L'auto-hébergement de Neo4j sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre modèle de données, la configuration de la mémoire et les autorisations d'accès. Vous évitez les frais de cloud par requête tout en conservant les données relationnelles sensibles — telles que les réseaux d'utilisateurs, les graphes de transactions et les hiérarchies organisationnelles — entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez.
Caractéristiques principales de Neo4j
Stockage de graphes natifs
Les données sont physiquement stockées sous forme de nœuds et de relations, de sorte que les parcours de graphes s'exécutent en temps constant quelle que soit la taille totale de l'ensemble de données — ce que les bases de données relationnelles ne peuvent pas égaler.
Langage de requête Cypher
Cypher est un langage de requête expressif, basé sur la reconnaissance de motifs, conçu spécifiquement pour les graphes, vous permettant de décrire des requêtes de relations complexes dans une syntaxe lisible, similaire à SQL.
Interface utilisateur de navigateur intégrée
Neo4j Browser fournit une interface visuelle interactive pour écrire des requêtes, explorer votre graphe et afficher les résultats sous forme de diagrammes interactifs de nœuds et de relations.
Transactions ACID
La pleine conformité ACID assure la cohérence et la durabilité des données, rendant Neo4j adapté aux charges de travail de production où l'exactitude est non négociable.
API REST et Bolt
Le protocole binaire Bolt et l'API REST HTTP permettent à toute application de se connecter à Neo4j à l'aide de pilotes officiels disponibles pour Python, Java, JavaScript, Go, .NET, et plus encore.
Algorithmes de graphes
La bibliothèque Graph Data Science fournit plus de 65 algorithmes — PageRank, détection de communautés, recherche de chemins — exécutés directement sur votre graphe sans exporter de données.
Pourquoi exécuter Neo4j sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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