Neko est un navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session de navigation en direct via WebRTC afin que plusieurs utilisateurs puissent la visualiser et la contrôler simultanément. Conçu à l'origine pour regarder des vidéos à plusieurs, il est devenu une plateforme de navigateur à distance polyvalente prenant en charge Firefox, Chromium et d'autres moteurs avec un stockage de profil persistant.

L'auto-hébergement de Neko sur votre propre VPS vous donne le contrôle sur qui peut accéder à la session, préserve la confidentialité de votre adresse IP personnelle et fournit la bande passante montante nécessaire pour diffuser en toute fluidité à chaque spectateur connecté sans dépendre de services de partage d'écran tiers.