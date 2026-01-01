Déployez MySQL : installation en un clic.
La base de données relationnelle open-source la plus populaire au monde, alimentant les applications web et les plateformes partout.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MySQL
MySQL est la base de données relationnelle open source la plus largement adoptée au monde, reconnue comme la couche de données de base pour d'innombrables sites web, produits SaaS et applications métier. Il associe une conformité ACID complète grâce au moteur de stockage InnoDB à une réplication éprouvée, un dialecte SQL mature et une prise en charge étendue des pilotes dans tous les principaux langages de programmation, permettant ainsi aux applications et frameworks que vous utilisez déjà de s'y connecter sans modification.
Exécuter MySQL sur votre propre VPS vous offre un CPU, une mémoire et un disque dédiés pour vos requêtes, un contrôle total sur la configuration et l'optimisation, ainsi qu'un serveur de base de données unique et partagé pour toutes vos applications — sans les frais récurrents et les limites de ressources des services de bases de données gérées.
Caractéristiques principales de MySQL
Transactions ACID
Le moteur InnoDB offre des transactions entièrement atomiques, cohérentes, isolées et durables, garantissant l'intégrité de vos données en cas d'écritures concurrentes et de pannes.
Vaste écosystème
Des pilotes natifs pour PHP, Python, Java, Node.js, Go, et plus encore signifient que presque tous les frameworks et outils se connectent à MySQL de manière native.
Réplication et mise à l'échelle
La réplication source-réplique et de groupe intégrée vous permet de mettre à l'échelle les lectures et de créer des topologies à haute disponibilité à mesure que votre charge de travail augmente.
Prise en charge des documents JSON
Un type de données JSON natif avec indexation vous permet de stocker des données de document flexibles aux côtés de tables relationnelles dans une seule base de données.
Moteur SQL mature
Les fonctions de fenêtre, les CTE et un optimiseur basé sur les coûts offrent des requêtes rapides et expressives pour tout, des recherches simples aux analyses complexes.
Pourquoi exécuter MySQL sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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