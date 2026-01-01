MySQL est la base de données relationnelle open source la plus largement adoptée au monde, reconnue comme la couche de données de base pour d'innombrables sites web, produits SaaS et applications métier. Il associe une conformité ACID complète grâce au moteur de stockage InnoDB à une réplication éprouvée, un dialecte SQL mature et une prise en charge étendue des pilotes dans tous les principaux langages de programmation, permettant ainsi aux applications et frameworks que vous utilisez déjà de s'y connecter sans modification.

Exécuter MySQL sur votre propre VPS vous offre un CPU, une mémoire et un disque dédiés pour vos requêtes, un contrôle total sur la configuration et l'optimisation, ainsi qu'un serveur de base de données unique et partagé pour toutes vos applications — sans les frais récurrents et les limites de ressources des services de bases de données gérées.