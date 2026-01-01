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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec MQTTX

MQTTX Web est un client MQTT 5.0 open-source d'EMQX qui fonctionne entièrement dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de se connecter à n'importe quel broker MQTT via WebSocket pour inspecter les sujets, publier des charges utiles et valider les flux de messages IoT en quelques secondes. Contrairement à l'édition de bureau, MQTTX Web ne nécessite aucune installation — l'ouverture de l'URL déployée est tout ce dont les équipes ont besoin pour commencer à déboguer les brokers depuis n'importe quel ordinateur portable ou tablette.

L'auto-hébergement de MQTTX Web sur votre propre VPS met à disposition un client WebSocket privé et toujours disponible à une URL que votre équipe contrôle, sans qu'aucun point de terminaison hébergé par un tiers n'enregistre vos identifiants de broker et sans dépendance à l'instance publique emqx.io. Les profils de connexion sont stockés localement dans chaque navigateur, de sorte que le déploiement lui-même est sans état et facile à mettre à niveau.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de MQTTX

Support complet MQTT 5.0

Testez chaque fonctionnalité MQTT 5.0, y compris les propriétés, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête-réponse, avec n'importe quel courtier conforme.

Connectivité WebSocket

Connectez-vous aux courtiers MQTT via WS et WSS directement depuis le navigateur, idéal pour valider les passerelles IoT et les clients web qui s'appuient sur le transport WebSocket.

Espace de travail multi-courtiers

Enregistrez et basculez entre les profils de connexion pour les courtiers de production, de staging et locaux sans quitter l'onglet ni reconfigurer les identifiants à chaque fois.

Publication et abonnement à un sujet

S'abonner aux sujets génériques, publier des charges utiles JSON, en texte brut ou en Base64, et inspecter l'historique des messages avec les métadonnées QoS, de rétention et d'horodatage.

Accès zéro installation

Partagez l'URL déployée avec votre équipe pour donner à chaque ingénieur un client MQTT sans distribuer de binaires de bureau ni gérer les versions de paquets.

Stockage de données côté client

Les paramètres de connexion et l'historique des messages restent dans le navigateur via le stockage local, de sorte que le serveur ne détient aucune information d'identification de courtier et reste sans état lors des mises à niveau.

Pourquoi exécuter MQTTX sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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