Déployez MQTTX en un clic.
Client MQTT 5.0 basé sur navigateur pour le débogage de brokers et le test de connexions WebSocket IoT sans installation locale.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MQTTX
MQTTX Web est un client MQTT 5.0 open-source d'EMQX qui fonctionne entièrement dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de se connecter à n'importe quel broker MQTT via WebSocket pour inspecter les sujets, publier des charges utiles et valider les flux de messages IoT en quelques secondes. Contrairement à l'édition de bureau, MQTTX Web ne nécessite aucune installation — l'ouverture de l'URL déployée est tout ce dont les équipes ont besoin pour commencer à déboguer les brokers depuis n'importe quel ordinateur portable ou tablette.
L'auto-hébergement de MQTTX Web sur votre propre VPS met à disposition un client WebSocket privé et toujours disponible à une URL que votre équipe contrôle, sans qu'aucun point de terminaison hébergé par un tiers n'enregistre vos identifiants de broker et sans dépendance à l'instance publique emqx.io. Les profils de connexion sont stockés localement dans chaque navigateur, de sorte que le déploiement lui-même est sans état et facile à mettre à niveau.
Caractéristiques principales de MQTTX
Support complet MQTT 5.0
Testez chaque fonctionnalité MQTT 5.0, y compris les propriétés, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête-réponse, avec n'importe quel courtier conforme.
Connectivité WebSocket
Connectez-vous aux courtiers MQTT via WS et WSS directement depuis le navigateur, idéal pour valider les passerelles IoT et les clients web qui s'appuient sur le transport WebSocket.
Espace de travail multi-courtiers
Enregistrez et basculez entre les profils de connexion pour les courtiers de production, de staging et locaux sans quitter l'onglet ni reconfigurer les identifiants à chaque fois.
Publication et abonnement à un sujet
S'abonner aux sujets génériques, publier des charges utiles JSON, en texte brut ou en Base64, et inspecter l'historique des messages avec les métadonnées QoS, de rétention et d'horodatage.
Accès zéro installation
Partagez l'URL déployée avec votre équipe pour donner à chaque ingénieur un client MQTT sans distribuer de binaires de bureau ni gérer les versions de paquets.
Stockage de données côté client
Les paramètres de connexion et l'historique des messages restent dans le navigateur via le stockage local, de sorte que le serveur ne détient aucune information d'identification de courtier et reste sans état lors des mises à niveau.
Pourquoi exécuter MQTTX sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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