MQTTX Web est un client MQTT 5.0 open-source d'EMQX qui fonctionne entièrement dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de se connecter à n'importe quel broker MQTT via WebSocket pour inspecter les sujets, publier des charges utiles et valider les flux de messages IoT en quelques secondes. Contrairement à l'édition de bureau, MQTTX Web ne nécessite aucune installation — l'ouverture de l'URL déployée est tout ce dont les équipes ont besoin pour commencer à déboguer les brokers depuis n'importe quel ordinateur portable ou tablette.

L'auto-hébergement de MQTTX Web sur votre propre VPS met à disposition un client WebSocket privé et toujours disponible à une URL que votre équipe contrôle, sans qu'aucun point de terminaison hébergé par un tiers n'enregistre vos identifiants de broker et sans dépendance à l'instance publique emqx.io. Les profils de connexion sont stockés localement dans chaque navigateur, de sorte que le déploiement lui-même est sans état et facile à mettre à niveau.