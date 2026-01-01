Déployez MongoDB 4 en un clic.
Base de données NoSQL orientée document flexible pour les applications modernes avec des schémas dynamiques et des requêtes puissantes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MongoDB 4
MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents open source de premier plan qui stocke les données dans des documents flexibles de type JSON, contrairement aux tables relationnelles rigides. La version 4.4 constitue une plateforme mature et prête pour la production, intégrant des transactions multi-documents ACID, un puissant framework d'agrégation et une évolutivité horizontale via le sharding. Son schéma dynamique permet aux structures de données des applications d'évoluer sans migrations complexes, ce qui en fait un choix naturel pour les workflows de développement modernes.
Exécuter MongoDB sur votre propre VPS vous offre des performances d'E/S dédiées, un contrôle total de la configuration et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données cloud gérés. Vous pouvez ajuster l'allocation de mémoire, mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde personnalisées et connecter n'importe quelle application en utilisant les pilotes natifs disponibles pour chaque langage de programmation majeur.
Caractéristiques principales de MongoDB 4
Modèle de données de document
Stockez des données hiérarchiques et imbriquées dans des documents uniques au lieu de les répartir sur plusieurs tables jointes, ce qui simplifie le code de l'application et les requêtes.
Transactions ACID
Les transactions ACID multi-documents garantissent la cohérence des données entre les collections, répondant aux exigences de fiabilité des données financières et commerciales critiques.
Framework d'agrégation
De puissants processus d'agrégation basés sur des pipelines traitent et transforment les données côté serveur, permettant des analyses complexes sans déplacer les données vers un système distinct.
Mise à l'échelle horizontale
Le partitionnement intégré distribue automatiquement les données sur plusieurs nœuds, augmentant le débit d'écriture et le stockage à mesure que vos données augmentent.
Langage de requête riche
Prend en charge la recherche en texte intégral, les requêtes géospatiales et le filtrage complexe avec des index secondaires optimisés pour chaque modèle d'accès.
Pourquoi exécuter MongoDB 4 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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