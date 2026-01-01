MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents open source de premier plan qui stocke les données dans des documents flexibles de type JSON, contrairement aux tables relationnelles rigides. La version 4.4 constitue une plateforme mature et prête pour la production, intégrant des transactions multi-documents ACID, un puissant framework d'agrégation et une évolutivité horizontale via le sharding. Son schéma dynamique permet aux structures de données des applications d'évoluer sans migrations complexes, ce qui en fait un choix naturel pour les workflows de développement modernes.

Exécuter MongoDB sur votre propre VPS vous offre des performances d'E/S dédiées, un contrôle total de la configuration et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données cloud gérés. Vous pouvez ajuster l'allocation de mémoire, mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde personnalisées et connecter n'importe quelle application en utilisant les pilotes natifs disponibles pour chaque langage de programmation majeur.