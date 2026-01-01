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Base de données vectorielle open source conçue pour les applications d'IA qui recherche des milliards d'embeddings avec une latence inférieure à la milliseconde.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Milvus

Milvus est la base de données vectorielle open source la plus populaire au monde, conçue spécifiquement pour stocker et rechercher des embeddings de haute dimension générés par des modèles d'apprentissage automatique. Elle prend en charge les index HNSW, IVF et DiskANN, la recherche vectorielle hybride dense et clairsemée, et gère des milliards de vecteurs tout en maintenant une latence de requête inférieure à la milliseconde. Ce template déploie la pile complète de Milvus avec etcd pour les métadonnées, MinIO pour le stockage d'objets, et l'interface web Attu pour la gestion visuelle.

Héberger Milvus sur votre propre VPS permet de conserver les embeddings propriétaires et les données utilisateur sensibles au sein de votre infrastructure, fournit une mémoire et un CPU dédiés pour les charges de travail d'IA gourmandes en index, et élimine les coûts par requête des services de bases de données vectorielles gérées.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Milvus

Recherche à l'échelle du milliard

Indexez et interrogez des milliards de vecteurs avec une latence inférieure à la milliseconde en utilisant les index HNSW, IVF ou DiskANN.

Recherche hybride

Combinez des vecteurs denses, des vecteurs creux et des filtres de métadonnées dans une seule requête pour une récupération d'IA plus précise.

Infrastructure prête pour RAG

Stockez les embeddings de documents et récupérez le contexte pertinent pour les LLM, alimentant des chatbots précis et des systèmes de questions-réponses.

Attu Interface utilisateur Web

Gérez les collections, exécutez des requêtes et surveillez la santé du cluster via une console de gestion intégrée basée sur un navigateur.

SDKs multilingues

Les clients officiels pour Python, Java, Go et Node.js, ainsi que les API REST et gRPC, s'intègrent à n'importe quelle pile d'IA.

Pourquoi exécuter Milvus sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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