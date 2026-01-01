Déployez Milvus en un clic.
Base de données vectorielle open source conçue pour les applications d'IA qui recherche des milliards d'embeddings avec une latence inférieure à la milliseconde.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Milvus
Milvus est la base de données vectorielle open source la plus populaire au monde, conçue spécifiquement pour stocker et rechercher des embeddings de haute dimension générés par des modèles d'apprentissage automatique. Elle prend en charge les index HNSW, IVF et DiskANN, la recherche vectorielle hybride dense et clairsemée, et gère des milliards de vecteurs tout en maintenant une latence de requête inférieure à la milliseconde. Ce template déploie la pile complète de Milvus avec etcd pour les métadonnées, MinIO pour le stockage d'objets, et l'interface web Attu pour la gestion visuelle.
Héberger Milvus sur votre propre VPS permet de conserver les embeddings propriétaires et les données utilisateur sensibles au sein de votre infrastructure, fournit une mémoire et un CPU dédiés pour les charges de travail d'IA gourmandes en index, et élimine les coûts par requête des services de bases de données vectorielles gérées.
Caractéristiques principales de Milvus
Recherche à l'échelle du milliard
Indexez et interrogez des milliards de vecteurs avec une latence inférieure à la milliseconde en utilisant les index HNSW, IVF ou DiskANN.
Recherche hybride
Combinez des vecteurs denses, des vecteurs creux et des filtres de métadonnées dans une seule requête pour une récupération d'IA plus précise.
Infrastructure prête pour RAG
Stockez les embeddings de documents et récupérez le contexte pertinent pour les LLM, alimentant des chatbots précis et des systèmes de questions-réponses.
Attu Interface utilisateur Web
Gérez les collections, exécutez des requêtes et surveillez la santé du cluster via une console de gestion intégrée basée sur un navigateur.
SDKs multilingues
Les clients officiels pour Python, Java, Go et Node.js, ainsi que les API REST et gRPC, s'intègrent à n'importe quelle pile d'IA.
Pourquoi exécuter Milvus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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