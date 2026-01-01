Déployez Metabase en un clic.
Plateforme d'intelligence décisionnelle open source qui permet à n'importe quel membre de l'équipe d'explorer les données et de créer des tableaux de bord sans SQL.
Sélectionnez un forfait VPS pour Metabase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Metabase
Metabase est une plateforme de business intelligence open source de premier plan, utilisée par plus de 40 000 entreprises dans le monde. Son constructeur de requêtes intuitif permet aux membres d'équipes non techniques d'explorer les données et de créer des tableaux de bord interactifs sans écrire de SQL, tandis que les utilisateurs avancés peuvent utiliser des requêtes natives. Il se connecte à plus de 20 bases de données, y compris PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery et Snowflake, et prend en charge les rapports automatisés par e-mail et Slack.
Le déploiement de Metabase sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles au sein de votre environnement, élimine la tarification SaaS par siège et fournit des ressources dédiées pour les requêtes complexes et les grands ensembles de données qui ralentissent les services d'analyse cloud partagés.
Caractéristiques principales de Metabase
Générateur de requêtes NoSQL
N'importe qui dans l'équipe peut explorer les données et créer des graphiques via une interface visuelle sans apprendre la syntaxe SQL.
+ 20 connecteurs de base de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake, et plus encore via un assistant de configuration guidé.
Tableaux de bord interactifs
Combinez des graphiques, des métriques et des filtres dans des tableaux de bord partageables qui se mettent à jour automatiquement avec de nouvelles données.
Rapports automatisés
Programmer la livraison de rapports par e-mail ou Slack afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations à jour sans avoir à se connecter.
Intégration et Partage
Intégrer des tableaux de bord dans des outils externes ou partager des liens publics pour des analyses orientées client sans exposer les données brutes.
Pourquoi exécuter Metabase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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