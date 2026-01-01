Déployez MeshCentral en un clic.
Plateforme de surveillance et de gestion à distance auto-hébergée pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT, sur le réseau local ou Internet.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MeshCentral
MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD, le tout depuis une seule console web. Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en sortie à votre serveur MeshCentral, vous permettant ainsi de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.
L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk, sans frais par siège, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer aussi bien quelques appareils personnels que des milliers de terminaux clients.
Caractéristiques principales de MeshCentral
Bureau à distance et shell
Prenez le contrôle des machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD via une interface rapide de bureau à distance, de shell et de transfert de fichiers basée sur le web — aucune installation de client n'est requise.
Agent léger
De minuscules agents natifs se connectent en sortie depuis chaque appareil, permettant ainsi à MeshCentral de fonctionner à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN ni ports entrants ouverts sur les hôtes gérés.
Groupes d'appareils et règles
Organisez les points de terminaison en groupes maillés avec des autorisations basées sur les rôles, des tâches planifiées et des actions en masse afin que les grandes flottes restent gérables.
Authentification à deux facteurs
Le TOTP intégré, WebAuthn et l'authentification à deux facteurs par e-mail protègent la console d'administration même lorsqu'elle est exposée à l'internet public.
Enregistrement et audit des sessions
L'enregistrement facultatif des sessions de bureau à distance, ainsi qu'un journal d'audit détaillé, vous permet de consulter chaque action effectuée par chaque administrateur.
API REST et WebSocket
Des API complètes vous permettent d'automatiser la gestion des appareils, d'intégrer des outils de gestion des tickets, ou de développer sur MeshCentral comme base d'un RMM personnalisé.
Pourquoi exécuter MeshCentral sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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