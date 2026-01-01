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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Memgraph

Memgraph est une base de données de graphes en mémoire conçue pour des parcours en temps réel sur de grands ensembles de données interconnectés. Elle est entièrement compatible Cypher — ce qui en fait un remplacement direct pour les requêtes Neo4j — tout en offrant une latence significativement plus faible sur les charges de travail de streaming et événementielles. La bibliothèque MAGE incluse ajoute plus de 50 modules d'algorithmes de graphes (PageRank, détection de communautés, chemins les plus courts, et plus encore) qui s'exécutent nativement dans la base de données sans frameworks externes.

Ce déploiement associe Memgraph à Memgraph Lab, une interface de requête visuelle basée sur navigateur pour écrire des requêtes Cypher, explorer la structure des graphes et exécuter des expériences d'algorithmes. L'exécution des deux sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la rétention des données et les politiques d'accès — sans tarification cloud par nœud ni restrictions de fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Memgraph

Performances en mémoire

Les données graphiques sont entièrement stockées dans la RAM, permettant des parcours en moins d'une milliseconde et des réponses aux requêtes en temps réel, même sur des jeux de données fortement connectés.

Compatibilité Cypher

La prise en charge complète d'openCypher signifie que les requêtes, les pilotes et les outils Neo4j existants migrent avec des modifications minimales de la syntaxe de requête.

Bibliothèque d'algorithmes MAGE

Plus de 50 algorithmes de graphe intégrés — PageRank, centralité d'intermédiarité, détection de communautés, prédiction de liens — s'exécutent comme des modules de requête natifs sans pipelines externes.

Memgraph Lab UI

Interface visuelle basée sur un navigateur pour écrire et exécuter des requêtes Cypher, inspecter la topologie des graphes et explorer les résultats d'algorithmes de manière interactive.

Ingestion de données en streaming

Les intégrations natives Kafka et Pulsar permettent des mises à jour continues des graphes à partir de flux d'événements sans pipelines ETL par lots ni connecteurs externes.

GraphRAG et mémoire IA

La mémoire et la récupération structurées en graphe augmentent les applications LLM avec un contexte sensible aux relations, permettant des réponses plus précises dans les agents IA et les chatbots.

Pourquoi exécuter Memgraph sur Hostinger

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Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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