Déployez Matomo en un clic.
Plateforme d'analyse web open source leader, adoptée par plus d'un million de sites web, avec une pleine propriété des données et une conformité au RGPD.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Matomo
Matomo est la plateforme d'analyse web open-source leader mondial, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative à Google Analytics axée sur la confidentialité, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucun tiers ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicités bloqueraient les scripts d'analyse cloud.
L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie des sites web illimités, aucun frais par visiteur, et une conformité totale avec le RGPD, l'HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer les données des visiteurs à des fournisseurs externes.
Caractéristiques principales de Matomo
Propriété complète des données
Toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure — aucun partage avec des tiers, aucun profilage par des réseaux publicitaires, et aucun accès fournisseur à vos analyses.
Conformité RGPD
Les contrôles de confidentialité intégrés, la gestion du consentement et les outils d'anonymisation des données facilitent la conformité réglementaire.
Suivi des conversions
Mesurez les objectifs, les entonnoirs et l'attribution tout au long du parcours de vos visiteurs pour comprendre ce qui génère les conversions.
Cartes thermiques & Enregistrements de sessions
Voyez où les utilisateurs cliquent, défilent et hésitent grâce aux cartes thermiques visuelles et aux sessions de navigation enregistrées.
Analyses E-commerce
Suivez les revenus, la performance des produits, l'abandon de panier et la valeur vie client grâce à des rapports e-commerce dédiés.
Sites web illimités
Suivez autant de sites web que vous le souhaitez à partir d'une seule instance Matomo, sans frais par site ni mises à niveau de forfait.
Pourquoi exécuter Matomo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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