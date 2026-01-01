Déployez MariaDB en un clic.
Base de données relationnelle open source, alternative directe à MySQL, utilisée par des millions de déploiements dans le monde entier.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MariaDB
MariaDB est l'une des bases de données relationnelles les plus utilisées au monde, créée par les développeurs originaux de MySQL pour rester entièrement open source. Elle offre une conformité ACID complète, une compatibilité MySQL, plusieurs moteurs de stockage et des fonctionnalités d'entreprise comme Galera Cluster pour la haute disponibilité — ce qui en fait une base solide pour les applications web, les plateformes SaaS et les charges de travail de données de toute taille.
Faire fonctionner MariaDB sur votre propre VPS vous offre des ressources de base de données dédiées, un contrôle direct sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données partagé accessible à toutes vos applications — sans les frais généraux et la tarification par ressource des services de bases de données managées.
Caractéristiques principales de MariaDB
Compatibilité MySQL
Le remplacement direct de MySQL signifie que les applications, pilotes et outils existants fonctionnent sans modifications de code.
Transactions ACID
Le support transactionnel complet avec InnoDB assure l'intégrité des données pour les applications qui ne peuvent pas se permettre un état incohérent.
Galera Cluster
Réplication multi-maître intégrée pour les déploiements à haute disponibilité qui nécessitent des opérations de base de données sans interruption.
Plusieurs moteurs de stockage
Choisissez parmi InnoDB, Aria, ColumnStore, et plus encore pour faire correspondre le moteur de stockage à chaque type de charge de travail.
JSON et Données spatiales
Le type de données JSON natif et les index spatiaux prennent en charge les modèles de données d'application modernes parallèlement aux données relationnelles traditionnelles.
Pourquoi exécuter MariaDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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