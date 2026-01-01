M3DB est une base de données de séries temporelles distribuée open source, initialement développée chez Uber pour ingérer, stocker et interroger des milliards de métriques par seconde sur des milliers d'hôtes. Elle associe un coordinateur intégré basé sur etcd à un moteur TSDB à haute compression conçu spécifiquement pour les charges de travail de surveillance, et expose une API de lecture et d'écriture à distance compatible Prometheus, ainsi que des requêtes PromQL via le m3coordinator sur le port 7201.

L'auto-hébergement de M3DB sur votre propre VPS vous offre une rétention à long terme et rentable pour les métriques Prometheus et Graphite, un contrôle total sur les namespaces et la réplication, et un seul binaire qui peut évoluer d'un nœud unique à un cluster multi-zones global à mesure que vos données augmentent.