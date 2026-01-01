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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Lightdash

Lightdash est une plateforme de business intelligence open source conçue pour fonctionner nativement avec dbt (data build tool). Au lieu de reconstruire les définitions de métriques au sein d'un outil de BI, Lightdash lit vos modèles, tests et documentations dbt existants pour générer automatiquement une interface d'exploration et une couche de métriques — en gardant la logique analytique sous contrôle de version dans le code, là où elle doit être. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord, exécuter des requêtes ad hoc et planifier des livraisons de rapports sans dupliquer le travail déjà effectué dans leur projet dbt.

Contrairement aux outils de BI généralistes, l'approche de Lightdash basée sur une source unique de vérité signifie que lorsqu'un modèle dbt est modifié, tous les graphiques construits dessus se mettent à jour automatiquement. L'auto-hébergement de Lightdash donne aux équipes d'analyse un contrôle total sur leur infrastructure de données sans acheminer les résultats de requêtes via des plateformes cloud tierces.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Lightdash

couche de métriques native dbt

Lightdash lit les modèles dbt, les tests et la documentation YAML existants pour générer une interface utilisateur d'exploration, éliminant le besoin de redéfinir les métriques dans un outil de BI distinct.

Explorateur SQL ad hoc

Exécutez des requêtes ad hoc sur votre entrepôt de données directement depuis le navigateur, avec les définitions de colonnes et les résultats de test extraits automatiquement des métadonnées dbt.

Livraison programmée de rapports

Configurez des instantanés de tableau de bord récurrents envoyés par e-mail ou Slack selon un calendrier, afin de tenir les parties prenantes informées sans exportations ni téléchargements manuels.

Copilote de données IA

Posez des questions sur vos données en langage naturel et obtenez des suggestions de graphiques alimentées par la couche de métriques déjà définie dans votre projet dbt.

Statistiques versionnées

Les définitions d'analyse résident dans le code dbt, aux côtés de vos modèles de données, rendant les modifications de graphiques et de métriques révisables, comparables et déployables via des flux de travail Git standard.

Pourquoi exécuter Lightdash sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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