Lightdash est une plateforme de business intelligence open source conçue pour fonctionner nativement avec dbt (data build tool). Au lieu de reconstruire les définitions de métriques au sein d'un outil de BI, Lightdash lit vos modèles, tests et documentations dbt existants pour générer automatiquement une interface d'exploration et une couche de métriques — en gardant la logique analytique sous contrôle de version dans le code, là où elle doit être. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord, exécuter des requêtes ad hoc et planifier des livraisons de rapports sans dupliquer le travail déjà effectué dans leur projet dbt.

Contrairement aux outils de BI généralistes, l'approche de Lightdash basée sur une source unique de vérité signifie que lorsqu'un modèle dbt est modifié, tous les graphiques construits dessus se mettent à jour automatiquement. L'auto-hébergement de Lightdash donne aux équipes d'analyse un contrôle total sur leur infrastructure de données sans acheminer les résultats de requêtes via des plateformes cloud tierces.