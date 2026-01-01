Déployez Jitsu en un clic.
Plateforme de données client open source qui capture les événements produit et les diffuse vers votre entrepôt de données, vos outils marketing et vos API en temps réel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jitsu
Jitsu est une plateforme de données client open-source conçue pour les ingénieurs comme alternative auto-hébergée à Segment. Elle capture les événements de produits et de sites web via des SDK natifs, les traite avec des fonctions JavaScript sans serveur, et transmet les résultats aux entrepôts de données, aux outils marketing et aux points de terminaison HTTP personnalisés avec une latence inférieure à la seconde.
L'auto-hébergement de Jitsu sur votre VPS conserve chaque charge utile d'événement, identifiant client et configuration de pipeline sur votre propre infrastructure — pas de tarification par événement, pas de limites MTU et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement regroupe le pipeline d'événements complet de Jitsu (console, ingestion, rotor et bulker) avec PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB et Redpanda, vous offrant un CDP prêt pour la production dans une seule pile Compose.
Caractéristiques principales de Jitsu
Flux d'événements en temps réel
Transmet les événements capturés vers les entrepôts de données et les destinations SaaS en quelques secondes, alimentant les tableaux de bord en temps réel, les audiences et l'analyse de produits.
Destinations d'entrepôt natives
Charge les événements directement dans Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres et S3 avec la gestion des schémas intégrée — aucun outil ETL séparé n'est requis.
Fonctions JavaScript
Filtrer, enrichir et remodeler les événements à l'aide de fonctions JavaScript personnalisées qui s'exécutent côté serveur avant que les événements n'atteignent les destinations.
Connecteurs de source
Extraire des données des bases de données, des API SaaS et des fichiers à l'aide des connecteurs Singer et Airbyte pour l'ingestion par lots, en parallèle des flux en temps réel.
Stockage du profil utilisateur
Maintenir des profils unifiés de visiteurs et d'utilisateurs dans MongoDB pour la résolution d'identité inter-appareils, la segmentation et les cas d'utilisation de personnalisation.
Confidentialité auto-hébergée
Gardez les données d'événements clients, les identifiants et les informations personnelles identifiables (PII) au sein de votre propre VPS — Jitsu ne communique jamais avec l'extérieur et n'ajoute aucun fournisseur tiers à votre pipeline de données.
Pourquoi exécuter Jitsu sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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