Déployez ITFlow en un clic.
Plateforme PSA open-source pour les MSP, couvrant la documentation informatique, la gestion des tickets, la facturation et la gestion des clients dans un seul système.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ITFlow
ITFlow est une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA) gratuite et open-source, conçue spécifiquement pour les fournisseurs de services gérés. Elle consolide la documentation informatique, la gestion des tickets de support, la facturation, la gestion des clients et la surveillance de l'infrastructure en un seul système auto-hébergé — éliminant ainsi l'ensemble dispersé d'outils séparés que la plupart des MSP utilisent pour gérer leurs opérations quotidiennes.
L'auto-hébergement d'ITFlow sur un VPS confère à votre entreprise la pleine propriété de chaque dossier client, identifiant et document financier, sans frais de licence par technicien ni données détenues par des fournisseurs SaaS tiers. Lors du premier accès, un assistant de configuration vous guide dans la création de votre profil d'entreprise et de votre compte administrateur avant que le système ne soit disponible pour le travail client.
Caractéristiques principales de ITFlow
Pôle de documentation IT
Centralisez les actifs clients, les identifiants, les domaines, les certificats SSL et la documentation réseau dans une base de connaissances structurée et consultable.
Gestion des tickets et service d'assistance
Gérez les tickets de support de la création à la résolution grâce à l'analyse des e-mails en tickets, au suivi des SLA et à l'enregistrement du temps des techniciens.
Facturation
Générez des devis, envoyez des factures, suivez les dépenses et surveillez les revenus depuis un tableau de bord comptable intégré, sans outil de facturation séparé.
Alertes de domaine et SSL
Surveille automatiquement les dates d'expiration des domaines clients et des certificats SSL et envoie des alertes avant que les renouvellements ne deviennent critiques.
Portail client
Les clients se connectent à un portail libre-service personnalisé pour consulter leurs tickets ouverts, leurs documents partagés et leurs factures.
Suivi des fournisseurs et des licences
Enregistrez les licences logicielles, les contacts fournisseurs et les dates de renouvellement avec les actifs clients auxquels ils appartiennent.
Pourquoi exécuter ITFlow sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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