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Plateforme PSA open-source pour les MSP, couvrant la documentation informatique, la gestion des tickets, la facturation et la gestion des clients dans un seul système.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ITFlow

ITFlow est une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA) gratuite et open-source, conçue spécifiquement pour les fournisseurs de services gérés. Elle consolide la documentation informatique, la gestion des tickets de support, la facturation, la gestion des clients et la surveillance de l'infrastructure en un seul système auto-hébergé — éliminant ainsi l'ensemble dispersé d'outils séparés que la plupart des MSP utilisent pour gérer leurs opérations quotidiennes.

L'auto-hébergement d'ITFlow sur un VPS confère à votre entreprise la pleine propriété de chaque dossier client, identifiant et document financier, sans frais de licence par technicien ni données détenues par des fournisseurs SaaS tiers. Lors du premier accès, un assistant de configuration vous guide dans la création de votre profil d'entreprise et de votre compte administrateur avant que le système ne soit disponible pour le travail client.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ITFlow

Pôle de documentation IT

Centralisez les actifs clients, les identifiants, les domaines, les certificats SSL et la documentation réseau dans une base de connaissances structurée et consultable.

Gestion des tickets et service d'assistance

Gérez les tickets de support de la création à la résolution grâce à l'analyse des e-mails en tickets, au suivi des SLA et à l'enregistrement du temps des techniciens.

Facturation

Générez des devis, envoyez des factures, suivez les dépenses et surveillez les revenus depuis un tableau de bord comptable intégré, sans outil de facturation séparé.

Alertes de domaine et SSL

Surveille automatiquement les dates d'expiration des domaines clients et des certificats SSL et envoie des alertes avant que les renouvellements ne deviennent critiques.

Portail client

Les clients se connectent à un portail libre-service personnalisé pour consulter leurs tickets ouverts, leurs documents partagés et leurs factures.

Suivi des fournisseurs et des licences

Enregistrez les licences logicielles, les contacts fournisseurs et les dates de renouvellement avec les actifs clients auxquels ils appartiennent.

Pourquoi exécuter ITFlow sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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