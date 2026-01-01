Déployez InfluxDB 2 avec une installation en un clic.
Plateforme unifiée de séries chronologiques combinant base de données, visualisation, alertes et traitement des données dans une seule application.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec InfluxDB 2
InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles dédiée qui regroupe l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et les alertes au sein d'une seule application. Basée sur le moteur de stockage TSM et le langage de requête Flux, elle offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, tout en proposant une interface web moderne — éliminant ainsi la nécessité d'intégrer des outils distincts comme Grafana ou Kapacitor pour les workflows d'observabilité de base.
L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine les coûts de tarification par point de données et les frais de sortie de données (egress) fréquents dans les offres cloud gérées. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.
Caractéristiques principales de InfluxDB 2
Langage de requête Flux
Flux est un langage de script fonctionnel conçu spécifiquement pour les données de séries temporelles, permettant des transformations, des agrégations et des jointures multi-sources en une seule requête.
UI Web intégrée
L'interface intégrée comprend un constructeur de requêtes visuel, un éditeur de tableaux de bord et un explorateur de données, de sorte qu'aucun outil de visualisation externe n'est nécessaire pour commencer.
Alertes intégrées
Configurez les seuils et les contrôles deadman directement dans InfluxDB 2 avec des points de terminaison de notification pour Slack, PagerDuty, les webhooks HTTP, et plus encore.
Moteur de tâches
Programmer des scripts Flux pour le sous-échantillonnage, les transformations ETL et l'agrégation de données sans tâches cron externes ni services de pipeline séparés.
Contrôle d'accès basé sur des jetons
Les jetons de lecture/écriture granulaires, définis pour des compartiments spécifiques, permettent un contrôle d'accès granulaire pour plusieurs équipes et applications partageant une seule instance.
Pourquoi exécuter InfluxDB 2 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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