InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles dédiée qui regroupe l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et les alertes au sein d'une seule application. Basée sur le moteur de stockage TSM et le langage de requête Flux, elle offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, tout en proposant une interface web moderne — éliminant ainsi la nécessité d'intégrer des outils distincts comme Grafana ou Kapacitor pour les workflows d'observabilité de base.

L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine les coûts de tarification par point de données et les frais de sortie de données (egress) fréquents dans les offres cloud gérées. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.