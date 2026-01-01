Déployez ImmuDB en un clic.
Base de données immuable et infalsifiable avec vérification cryptographique pour une intégrité des données vérifiable.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ImmuDB
ImmuDB est une base de données open-source et immuable écrite en Go qui préserve l'historique complet de toutes les modifications de données. Chaque écriture est vérifiée cryptographiquement, rendant impossible la modification ou la suppression d'enregistrements sans détection — vous offrant une piste d'audit infalsifiable par conception.
Déployable en tant que serveur autonome, ImmuDB prend en charge les modèles de données clé-valeur, SQL et document, et est livré avec une console web intégrée pour la navigation des données et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur les journaux d'audit sensibles, les enregistrements de conformité et l'historique des transactions sur votre propre infrastructure, sans dépendances externes.
Caractéristiques principales de ImmuDB
Stockage inviolable
Chaque enregistrement est lié via des hachages cryptographiques, de sorte que toute modification ou suppression est immédiatement détectable par les clients ou les auditeurs.
Support multi-modèle
Interrogez les données à l'aide d'interfaces clé-valeur, SQL ou document — toutes partageant le même moteur de stockage immuable sans migrations de schéma entre les modèles.
Console web intégrée
Une interface utilisateur web intégrée sur le port 8080 vous permet d'explorer les bases de données, d'exécuter des requêtes SQL et de gérer les utilisateurs sans installer d'outils supplémentaires.
Vérification cryptographique
Les clients peuvent vérifier indépendamment l'intégrité de toute valeur qu'ils lisent à l'aide de preuves d'arbre de Merkle, éliminant ainsi le besoin de faire aveuglément confiance au serveur.
Historique d'audit complet
Toutes les versions de chaque clé sont conservées de manière permanente, offrant aux équipes de conformité et aux auditeurs une chaîne de traçabilité complète et vérifiable pour chaque point de données.
Pourquoi exécuter ImmuDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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