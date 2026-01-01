Déployez GrowthBook en un clic.
Plateforme de gestion des indicateurs de fonctionnalité et de tests A/B open source avec analyse d'expériences native à l'entrepôt de données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GrowthBook
GrowthBook est une plateforme open source de gestion des indicateurs de fonctionnalité et de tests A/B qui donne aux équipes d'ingénierie et de produit un contrôle total sur leur infrastructure d'expérimentation. Elle se connecte directement à votre entrepôt de données existant — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — afin que les résultats des expérimentations soient analysés là où vos données résident déjà, sans avoir besoin de faire transiter les événements par un service tiers.
L'auto-hébergement de GrowthBook sur votre VPS élimine la tarification par siège, maintient les configurations d'expérimentation et les données utilisateur sur votre propre infrastructure, et permet un nombre illimité de membres d'équipe et d'expérimentations à un coût d'infrastructure fixe — ce qui est essentiel pour les équipes des secteurs réglementés ou celles qui développent des produits sensibles à la confidentialité.
Caractéristiques principales de GrowthBook
Tests A/B avancés
Mener des expériences avec des méthodes statistiques bayésiennes et fréquentistes, la réduction de variance CUPED et des tests séquentiels pour parvenir à des conclusions plus rapidement et avec une plus grande précision.
Gestion des drapeaux de fonctionnalité
Ciblez les déploiements de fonctionnalités par attributs utilisateur, pourcentage ou drapeaux de prérequis, permettant des versions progressives et des retours en arrière instantanés sans nouveaux déploiements.
Analyse native de l'entrepôt de données
Les métriques d'expérimentation sont calculées directement dans BigQuery, Snowflake, Redshift ou PostgreSQL, en conservant les données sensibles dans votre infrastructure existante.
SDKs multilingues
Intégrez GrowthBook dans n'importe quelle pile avec les SDK officiels pour React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, et plus encore.
Éditeur visuel d'expériences
Lancez des tests A/B sans code sur des pages web à l'aide de l'éditeur visuel, sans nécessiter de modifications techniques du code de l'application.
Pourquoi exécuter GrowthBook sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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