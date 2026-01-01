GreptimeDB est une base de données d'observabilité open source, développée en Rust, qui stocke les métriques, les logs et les traces sous forme d'événements larges au sein d'un moteur columnar unique. Une seule base de données remplace le trio habituel Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de réaliser des jointures entre les signaux en SQL et d'alimenter des tableaux de bord, des systèmes d'alerte et des agents d'IA à partir d'un seul backend, au lieu de trois.

L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de la télémétrie à haute cardinalité, sans facturation SaaS par point de données. De plus, la même instance prend en charge les protocoles Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et InfluxDB line protocol — ainsi, les collecteurs et tableaux de bord existants peuvent être connectés sans aucune réécriture.