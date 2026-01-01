Déployez GreptimeDB en un clic.
Base de données d'observabilité unifiée open source pour les métriques, les logs et les traces avec SQL et PromQL sur un moteur unique.
Sélectionnez un forfait VPS pour GreptimeDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GreptimeDB
GreptimeDB est une base de données d'observabilité open source, développée en Rust, qui stocke les métriques, les logs et les traces sous forme d'événements larges au sein d'un moteur columnar unique. Une seule base de données remplace le trio habituel Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de réaliser des jointures entre les signaux en SQL et d'alimenter des tableaux de bord, des systèmes d'alerte et des agents d'IA à partir d'un seul backend, au lieu de trois.
L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de la télémétrie à haute cardinalité, sans facturation SaaS par point de données. De plus, la même instance prend en charge les protocoles Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et InfluxDB line protocol — ainsi, les collecteurs et tableaux de bord existants peuvent être connectés sans aucune réécriture.
Caractéristiques principales de GreptimeDB
Modèle de données unifié
Stockez les métriques, les journaux et les traces sous forme d'événements larges horodatés dans un moteur colonnaire unique et JOIGNEZ les signaux avec du SQL simple.
SQL et PromQL
Interrogez les mêmes données avec SQL pour l'analyse et PromQL pour les règles d'alerte Grafana — aucun calque de requête ou niveau de traduction distinct n'est nécessaire.
OpenTelemetry Natif
Ingérez OTLP pour les métriques, les journaux et les traces directement, sans sidecars d'exportation ni SDK spécifiques aux fournisseurs entre vos services et la base de données.
Prise en charge étendue des protocoles
Accepter l'écriture distante Prometheus, le protocole de ligne InfluxDB, le push Loki, et les clients MySQL ou PostgreSQL sur la même instance pour des migrations transparentes.
Tableau de bord web intégré
Explorer les tables, exécuter des requêtes SQL et PromQL, et inspecter l'état du cluster à partir d'une interface utilisateur web intégrée sans installer de frontend séparé.
Stockage d'objets prêt
Configurez S3, GCS ou Azure Blob comme stockage principal avec un cache sur disque local afin de réduire les coûts de rétention à long terme pour la télémétrie à volume élevé.
Pourquoi exécuter GreptimeDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.