GoatCounter est une plateforme d'analyse web simple et open-source conçue pour les développeurs qui souhaitent des données de pages vues significatives sans le coût de confidentialité des cookies de suivi ou de la collecte de données personnelles. Il compte les pages vues, les référents, les navigateurs, les pays et les tailles d'écran — rien de plus. Aucune bannière de consentement n'est requise.

Contrairement aux plateformes d'analyse lourdes qui nécessitent plusieurs services, GoatCounter fonctionne comme un conteneur unique avec une base de données SQLite intégrée. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient toutes les données des visiteurs sous votre contrôle, entièrement isolées des réseaux d'analyse tiers.