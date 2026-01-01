Déployez GoatCounter en un clic.
Analyse web légère et respectueuse de la vie privée qui affiche les pages vues et les informations sur les visiteurs sans suivre les données personnelles ni utiliser de cookies.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GoatCounter
GoatCounter est une plateforme d'analyse web simple et open-source conçue pour les développeurs qui souhaitent des données de pages vues significatives sans le coût de confidentialité des cookies de suivi ou de la collecte de données personnelles. Il compte les pages vues, les référents, les navigateurs, les pays et les tailles d'écran — rien de plus. Aucune bannière de consentement n'est requise.
Contrairement aux plateformes d'analyse lourdes qui nécessitent plusieurs services, GoatCounter fonctionne comme un conteneur unique avec une base de données SQLite intégrée. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient toutes les données des visiteurs sous votre contrôle, entièrement isolées des réseaux d'analyse tiers.
Caractéristiques principales de GoatCounter
Aucun cookie requis
Suit les vues de page sans cookies ni identifiants persistants, donc aucune bannière de consentement n'est nécessaire en vertu du RGPD ou du PECR.
Conteneur unique léger
Fonctionne comme un seul binaire Go avec une base de données SQLite intégrée — aucun service de base de données séparé ni infrastructure complexe.
Suivi des référents et des sources
Affiche quels sites, moteurs de recherche et campagnes génèrent du trafic vers vos pages sans exposer l'identité des visiteurs.
Option de statistiques publiques
Optionnellement, rendez votre tableau de bord d'analyse accessible au public afin que les lecteurs puissent consulter les statistiques du site sans avoir besoin d'un compte.
Script de suivi et API
Intégrez un petit extrait JavaScript ou utilisez l'API REST pour compter les vues de page depuis n'importe quel site, SPA ou service backend.
Pourquoi exécuter GoatCounter sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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