Déployez GLPI en un clic.
Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et de support technique pour le suivi de l'infrastructure et la gestion des tickets de support.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une plateforme complète de gestion des services informatiques (IT Service Management) open-source qui combine l'inventaire des actifs, la gestion des tickets de support, le suivi des licences logicielles et la gestion des changements dans une seule application web. Elle prend en charge plus de 70 langues et un écosystème de plugins avec plus de 150 extensions, s'adaptant aux opérations IT de toute taille.
L'auto-hébergement de GLPI sur votre VPS élimine les coûts de licence par utilisateur et maintient les données sensibles de l'infrastructure IT sous le contrôle de l'organisation. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage fiable. Après le déploiement, complétez l'assistant de configuration dans votre navigateur en utilisant les identifiants de base de données affichés pendant le processus de déploiement.
Caractéristiques principales de GLPI
Inventaire des actifs informatiques
Suivez les serveurs, les postes de travail, les appareils mobiles, les équipements réseau et les licences logicielles dans un inventaire centralisé avec découverte automatique.
Gestion des tickets du service d'assistance
Gérer les demandes des utilisateurs, les incidents et les demandes de changement avec des flux de travail personnalisables, le suivi des SLA et les notifications par e-mail.
Gestion des licences logicielles
Surveillez l'utilisation des licences, suivez la conformité et optimisez les coûts des logiciels dans toute votre organisation.
Base de connaissances
Documentez les solutions et créez des ressources en libre-service afin que les utilisateurs puissent résoudre les problèmes courants sans ouvrir de tickets.
Marché des plugins
Étendez GLPI avec plus de 150 plugins communautaires couvrant les intégrations, le reporting et les workflows ITSM spécialisés.
Pourquoi exécuter GLPI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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