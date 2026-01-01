Déployez FalkorDB en un clic.
Base de données graphique haute performance conçue pour GraphRAG, les graphes de connaissances et les requêtes Cypher en temps réel à l'échelle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FalkorDB
FalkorDB est un moteur de base de données de graphes open source construit sur Redis, conçu pour des requêtes de graphes haute performance utilisant le langage de requête OpenCypher. Il stocke les données de graphes nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde à travers des relations d'entités complexes — ce qui en fait un excellent choix pour les pipelines GraphRAG, les moteurs de recommandation, la détection de fraude, les graphes d'identité et l'analyse de topologie de réseau.
FalkorDB est livré avec une interface utilisateur intégrée basée sur navigateur sur le port 3000, vous permettant d'explorer des graphes, d'exécuter des requêtes Cypher et de visualiser les relations entre nœuds et arêtes sans aucun outil supplémentaire. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient vos données de graphes entièrement sous votre contrôle, sans limites de requêtes, sans tarification par nœud et avec un accès direct pour affiner les paramètres de performance.
Caractéristiques principales de FalkorDB
Langage de requête OpenCypher
Écrivez des requêtes graphiques expressives en utilisant OpenCypher, le langage déclaratif standard de l'industrie pour parcourir les nœuds, les arêtes et les motifs.
Web UI intégrée
Explorez les graphes, exécutez des requêtes Cypher et visualisez les relations directement dans le navigateur sans installer d'outils client supplémentaires.
Performances en mémoire
Les données de graphe sont stockées nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde, même à travers des relations multi-sauts profondément connectées.
GraphRAG Prêt
Optimisé pour les pipelines de génération augmentée par récupération qui nécessitent un parcours précis et à faible latence des graphes de connaissances au moment de l'inférence.
Compatible Protocole Redis
Prend en charge le protocole Redis afin que toute bibliothèque cliente Redis puisse se connecter à FalkorDB sans pilotes supplémentaires ni SDK personnalisés.
Authentification par mot de passe
Sécurisez l'accès grâce à l'authentification par mot de passe au niveau Redis, protégeant ainsi vos données de graphe des connexions non autorisées.
Pourquoi exécuter FalkorDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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