EmbyStat est une application dédiée d'analyse et de statistiques pour les serveurs multimédias Emby et Jellyfin. Elle se connecte directement à l'API de votre serveur multimédia pour collecter des données sur votre bibliothèque, vos habitudes de visionnage et les performances du serveur, présentant les informations via des tableaux de bord visuels et des rapports détaillés.

Le déploiement d'EmbyStat sur un VPS assure une collecte de données continue en arrière-plan et des analyses toujours accessibles sans consommer les ressources de votre serveur multimédia. Le stockage persistant conserve les statistiques historiques pour une analyse des tendances à long terme, et la collecte planifiée maintient les rapports à jour sans intervention manuelle.