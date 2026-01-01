Déployez Elasticsearch en un clic.
Moteur de recherche et d'analyse distribué basé sur Apache Lucene pour la recherche en texte intégral, la journalisation et l'analyse de données en temps réel.
Sélectionnez un forfait VPS pour Elasticsearch
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Elasticsearch
Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué, accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il prend en charge la recherche en texte intégral, les agrégations complexes et l'indexation quasi en temps réel sur de très grands volumes de données. Son architecture distribuée assure le sharding et la réplication automatiques, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un cluster de grande taille.
L'auto-hébergement d'Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour des performances de requête constantes, un contrôle total sur la configuration de l'index et les politiques de rétention, ainsi que la capacité de s'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.
Caractéristiques principales de Elasticsearch
Recherche plein texte
Recherche puissante avec score de pertinence, incluant la mise en évidence, la correspondance floue et la prise en charge des synonymes, basée sur la bibliothèque mature Apache Lucene.
Indexation en temps réel
Les documents deviennent consultables en quelques millisecondes après l'ingestion, permettant des analyses quasi en temps réel et une recherche en direct sur des ensembles de données continuellement mis à jour.
Agrégations avancées
Calculer des métriques, des histogrammes et des regroupements multi-niveaux en une seule requête, alimentant des tableaux de bord interactifs et des rapports de veille stratégique.
Architecture Distribuée
Le partitionnement et la réplication automatiques distribuent les données sur plusieurs nœuds pour une haute disponibilité et une évolutivité horizontale à mesure que les volumes de données augmentent.
API JSON RESTful
Une interface HTTP/JSON simple permet à n'importe quel langage de programmation d'interroger, d'indexer et de gérer des données sans pilotes propriétaires ni configuration client complexe.
Pourquoi exécuter Elasticsearch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.