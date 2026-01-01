Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué, accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il prend en charge la recherche en texte intégral, les agrégations complexes et l'indexation quasi en temps réel sur de très grands volumes de données. Son architecture distribuée assure le sharding et la réplication automatiques, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un cluster de grande taille.

L'auto-hébergement d'Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour des performances de requête constantes, un contrôle total sur la configuration de l'index et les politiques de rétention, ainsi que la capacité de s'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.