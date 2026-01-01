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Client DNS dynamique gratuit qui maintient automatiquement votre domaine pointé vers votre adresse IP actuelle sans IP statique.

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KVM 1
170,99MAD
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec DuckDNS

Duck DNS est un service DNS dynamique gratuit auquel des millions d'utilisateurs de home lab et d'auto-hébergeurs font confiance pour maintenir un accès fiable aux serveurs et appareils derrière des connexions internet résidentielles. La plupart des FAI attribuent des adresses IP changeantes, mais Duck DNS résout ce problème en surveillant continuellement votre IP publique et en mettant à jour le sous-domaine que vous avez choisi dès qu'elle change — le tout sans frais.

Ce modèle exécute le conteneur client officiel de Duck DNS en mode réseau hôte, lui offrant une visibilité IP précise. La configuration persiste après les redémarrages afin que les paramètres de votre sous-domaine et de votre jeton ne soient jamais perdus. Que vous ayez besoin d'un accès stable à un serveur domestique, à un projet Raspberry Pi ou à une application VPS auto-hébergée, Duck DNS élimine le besoin de payer pour une IP statique ou un service DDNS commercial.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de DuckDNS

Mises à jour automatiques des adresses IP

Détecte quand votre adresse IP publique change et met à jour immédiatement votre sous-domaine Duck DNS, maintenant l'accès ininterrompu.

Prise en charge d'IPv4 et d'IPv6

Fonctionne avec les deux familles d'adresses, de sorte que votre sous-domaine reste à jour quelle que soit l'attribution de version IP de votre FAI.

Plusieurs sous-domaines

Gère plusieurs sous-domaines Duck DNS dans un seul conteneur en fournissant une liste de noms de sous-domaines séparés par des virgules.

Fonctionnement VPS permanent

L'exécution sur un VPS garantit que les mises à jour se déclenchent comme prévu 24h/24 et 7j/7, même lorsque l'équipement réseau domestique redémarre ou perd de l'alimentation.

Configuration persistante

Stocke vos paramètres de jeton et de sous-domaine dans un volume dédié afin que le client reprenne correctement après les redémarrages du conteneur.

Pourquoi exécuter DuckDNS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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