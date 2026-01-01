Déployez Dragonfly en un clic.
Magasin de données en mémoire haute performance, compatible Redis, conçu pour le matériel moderne afin d'offrir jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis.
Sélectionnez un forfait VPS pour Dragonfly
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dragonfly
Dragonfly est un magasin de données en mémoire moderne entièrement compatible avec les API Redis et Memcached, ce qui signifie que toute application existante utilisant Redis peut passer à Dragonfly en modifiant uniquement la chaîne de connexion. Conçu dès le départ pour les processeurs multi-cœurs en utilisant une architecture thread-par-cœur sans partage, Dragonfly offre jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis sur le même matériel tout en utilisant significativement moins de mémoire pour le même ensemble de données.
L'auto-hébergement de Dragonfly offre à vos applications un cache haute performance et un magasin de structures de données sans coûts par opération ni limites de connexion. La console d'administration HTTP intégrée fournit des métriques et des diagnostics de serveur accessibles depuis n'importe quel navigateur, en plus d'une compatibilité totale avec l'interface de ligne de commande Redis et chaque bibliothèque cliente Redis.
Caractéristiques principales de Dragonfly
Compatible avec l'API Redis
S'intègre comme un remplacement de Redis — toute application utilisant une bibliothèque cliente Redis fonctionne avec Dragonfly en modifiant uniquement la chaîne de connexion.
25× Débit Redis
L'architecture multi-threadée sans partage sature tous les cœurs de CPU, offrant jusqu'à 25 fois plus d'opérations par seconde que Redis mono-threadé sur le même matériel.
Réduction de l'utilisation de la mémoire
Des implémentations de structures de données innovantes réduisent la consommation de mémoire jusqu'à 30 % par rapport à Redis pour le même ensemble de données, vous permettant de stocker plus de données sur un VPS plus petit.
Console d'administration intégrée
L'interface d'administration HTTP sur le même port fournit des statistiques du serveur, l'utilisation de la mémoire et des diagnostics accessibles directement depuis un navigateur.
Compatible Memcached
Accepte les commandes du protocole texte Memcached en plus des commandes Redis, ce qui en fait un remplacement transparent pour les deux systèmes de mise en cache simultanément.
Pourquoi exécuter Dragonfly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.