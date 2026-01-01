Déployez DenoKV en un clic.
Base de données clé-valeur fortement cohérente, conçue par l'équipe Deno, avec des transactions ACID et une API native JavaScript.
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Ce que vous pouvez construire avec DenoKV
DenoKV est une base de données clé-valeur moderne, conçue par les créateurs de Deno, offrant un stockage fortement cohérent avec des garanties de transactions ACID et une API native JavaScript qui s'intègre naturellement aux applications Deno. Elle prend en charge les opérations atomiques, les index secondaires, le versioning automatique et la gestion efficace des petites métadonnées comme des objets binaires volumineux — le tout soutenu par un moteur de stockage SQLite pour une persistance fiable.
L'auto-hébergement de DenoKV sur votre VPS vous offre des performances et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données gérés, un contrôle total sur votre couche de données, et une authentification basée sur des jetons pour sécuriser l'accès. C'est le magasin de données idéal pour les applications Deno qui nécessitent un stockage clé-valeur fiable, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni de prix cloud variables.
Caractéristiques principales de DenoKV
Transactions ACID
Garantit l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité pour toutes les opérations, ce qui le rend sûr pour stocker l'état critique de l'application.
API native JavaScript
Conçu spécifiquement pour Deno avec une API asynchrone idiomatique qui s'intègre naturellement dans les applications Deno existantes et les projets Deno Deploy.
Opérations atomiques multi-clés
Exécuter des opérations de lecture-modification-écriture conditionnelles sur plusieurs clés dans une seule transaction atomique, permettant une gestion d'état sans condition de concurrence.
Index secondaires
Définissez des index secondaires sur vos données pour permettre des recherches efficaces au-delà de la clé primaire sans infrastructure de requête externe.
Sécurité par jetons
Sécurise tous les accès à la base de données avec un jeton d'accès généré, empêchant les connexions non autorisées au magasin clé-valeur.
Pourquoi exécuter DenoKV sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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