Déployez Dataline en un clic.
Outil de chat SQL alimenté par l'IA qui vous permet d'interroger et de visualiser n'importe quelle base de données en langage naturel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dataline
Dataline est un outil d'analyse de données open source axé sur la confidentialité qui traduit le langage naturel en requêtes SQL, vous permettant d'explorer des bases de données sans écrire une seule ligne de SQL. Connectez des fichiers PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel et posez des questions en anglais simple pour obtenir des résultats instantanés et des visualisations automatiques.
Contrairement aux plateformes d'analyse cloud, l'auto-hébergement de Dataline sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles sous votre contrôle total. Il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de frais par siège et pas de verrouillage fournisseur — juste une interface de requête intelligente qui fonctionne avec votre clé API LLM préférée.
Caractéristiques principales de Dataline
Requêtes en langage naturel
Posez des questions en langage clair et Dataline génère le SQL, l'exécute et renvoie les résultats formatés en quelques secondes.
Support multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel et bien plus encore, depuis une interface unique, sans changer d'outils.
Génération automatique de graphique
Demandez un graphique dans votre invite et Dataline affiche une visualisation directement à partir du résultat de la requête.
Architecture axée sur la confidentialité
Toutes les données restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur les informations commerciales sensibles sans exposition à des tiers.
Historique des requêtes
Enregistrez et revisitez les requêtes et résultats passés sans retaper les invites, en construisant une bibliothèque d'analyse personnelle au fil du temps.
Pourquoi exécuter Dataline sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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