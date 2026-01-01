Déployez Crucix en un clic.
Plateforme de renseignement OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord 3D unifié.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Crucix
Crucix est une plateforme OSINT (Open Source Intelligence) qui consolide les données de 27 sources publiques — y compris l'imagerie satellite NASA FIRMS, le suivi maritime AIS, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel doté d'un globe 3D alimenté par WebGL. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 15 minutes, vous offrant une connaissance continue de la situation sans intervention manuelle.
La plateforme fournit des alertes à plusieurs niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'auto-hébergement de Crucix sur votre VPS conserve toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.
Caractéristiques principales de Crucix
27 Sources OSINT
Agrège les données satellitaires, maritimes, aériennes, de conflit, économiques et de sentiment social en parallèle, avec une dégradation progressive lorsqu'une source est indisponible.
Visualisation de globe 3D
Le globe alimenté par WebGL superpose les événements géographiquement, permettant de corréler facilement les incidents entre les régions en un coup d'œil.
Système d'alerte multi-niveaux
Diffuse des alertes FLASH, PRIORITAIRES et ROUTINE via Telegram et Discord pour que les développements critiques vous parviennent immédiatement.
Analyse de l'intelligence des LLM
S'intègre avec Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini et d'autres fournisseurs pour générer des idées de trading et des résumés de signaux intelligents à partir des données collectées.
Commandes de bot bidirectionnelles
Demandez des vérifications de statut à la demande, déclenchez des balayages manuels et recevez des briefings directement via les commandes de bot Telegram ou Discord.
Pourquoi exécuter Crucix sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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