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Plateforme de renseignement OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord 3D unifié.

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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
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8 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Crucix

Crucix est une plateforme OSINT (Open Source Intelligence) qui consolide les données de 27 sources publiques — y compris l'imagerie satellite NASA FIRMS, le suivi maritime AIS, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel doté d'un globe 3D alimenté par WebGL. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 15 minutes, vous offrant une connaissance continue de la situation sans intervention manuelle.

La plateforme fournit des alertes à plusieurs niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'auto-hébergement de Crucix sur votre VPS conserve toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Crucix

27 Sources OSINT

Agrège les données satellitaires, maritimes, aériennes, de conflit, économiques et de sentiment social en parallèle, avec une dégradation progressive lorsqu'une source est indisponible.

Visualisation de globe 3D

Le globe alimenté par WebGL superpose les événements géographiquement, permettant de corréler facilement les incidents entre les régions en un coup d'œil.

Système d'alerte multi-niveaux

Diffuse des alertes FLASH, PRIORITAIRES et ROUTINE via Telegram et Discord pour que les développements critiques vous parviennent immédiatement.

Analyse de l'intelligence des LLM

S'intègre avec Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini et d'autres fournisseurs pour générer des idées de trading et des résumés de signaux intelligents à partir des données collectées.

Commandes de bot bidirectionnelles

Demandez des vérifications de statut à la demande, déclenchez des balayages manuels et recevez des briefings directement via les commandes de bot Telegram ou Discord.

Pourquoi exécuter Crucix sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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