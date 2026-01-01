Déployez Convex en un clic.
Plateforme de base de données réactive open source avec des requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur pour les applications modernes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Convex
Convex est une plateforme de base de données réactive qui réinvente l'architecture backend pour les applications modernes. Elle combine une base de données de documents avec des abonnements de requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur qui s'exécutent directement à côté de vos données — le tout au sein d'une plateforme unique et intégrée. Lorsque les données changent, chaque client abonné se met à jour automatiquement sans polling ni gestion manuelle des WebSockets.
L'auto-hébergement de Convex sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour des performances de base de données constantes et une souveraineté totale des données, ce qui est essentiel pour les applications traitant des données utilisateur soumises aux réglementations de confidentialité. Ce déploiement inclut le backend Convex pour le stockage des données et l'exécution des fonctions, ainsi que le tableau de bord pour gérer votre base de données, surveiller les requêtes et déployer des fonctions sans serveur. Après le premier lancement, générez une clé d'administrateur en exécutant : docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Caractéristiques principales de Convex
Requêtes réactives en temps réel
Les requêtes poussent automatiquement les mises à jour vers les clients connectés dès que les données changent, sans sondage ni code WebSocket manuel.
Transactions ACID
Chaque écriture est entièrement transactionnelle, assurant la cohérence des données lors des mises à jour concurrentes dans les applications multi-utilisateurs.
Fonctions sans serveur
Écrivez la logique backend sous forme de fonctions TypeScript qui s'exécutent directement au sein du moteur de base de données, colocalisées avec vos données.
Stockage de fichiers intégré
Stockez et servez des fichiers nativement sans configurer de service de stockage d'objets séparé ou d'intégration CDN.
Débogage par voyage dans le temps
Inspectez les états de données historiques et rejouez les requêtes passées pour diagnostiquer les bogues sans les reproduire en production.
Pourquoi exécuter Convex sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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