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Plateforme de base de données réactive open source avec des requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur pour les applications modernes.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Convex

Convex est une plateforme de base de données réactive qui réinvente l'architecture backend pour les applications modernes. Elle combine une base de données de documents avec des abonnements de requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur qui s'exécutent directement à côté de vos données — le tout au sein d'une plateforme unique et intégrée. Lorsque les données changent, chaque client abonné se met à jour automatiquement sans polling ni gestion manuelle des WebSockets.

L'auto-hébergement de Convex sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour des performances de base de données constantes et une souveraineté totale des données, ce qui est essentiel pour les applications traitant des données utilisateur soumises aux réglementations de confidentialité. Ce déploiement inclut le backend Convex pour le stockage des données et l'exécution des fonctions, ainsi que le tableau de bord pour gérer votre base de données, surveiller les requêtes et déployer des fonctions sans serveur. Après le premier lancement, générez une clé d'administrateur en exécutant : docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Convex

Requêtes réactives en temps réel

Les requêtes poussent automatiquement les mises à jour vers les clients connectés dès que les données changent, sans sondage ni code WebSocket manuel.

Transactions ACID

Chaque écriture est entièrement transactionnelle, assurant la cohérence des données lors des mises à jour concurrentes dans les applications multi-utilisateurs.

Fonctions sans serveur

Écrivez la logique backend sous forme de fonctions TypeScript qui s'exécutent directement au sein du moteur de base de données, colocalisées avec vos données.

Stockage de fichiers intégré

Stockez et servez des fichiers nativement sans configurer de service de stockage d'objets séparé ou d'intégration CDN.

Débogage par voyage dans le temps

Inspectez les états de données historiques et rejouez les requêtes passées pour diagnostiquer les bogues sans les reproduire en production.

Pourquoi exécuter Convex sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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